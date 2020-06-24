Вода в реке Прут достигла критической точки – превысила отметку в 5 метров. Многие улицы в областном центре затопило, а так же и в некоторых селах улицы превратились в бурные реки. Жители Буковины и местные издания публикуют видео в доказательство этого.

Затопленные села Буковины

О затопленных 23 июня селах Ревное и Стрелецкий Кут на Буковине рассказали в издании " Черновицкий луч" .

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Все потоки вокруг населенных пунктов вышли из берегов, десятки домов и домохозяйств – затоплены.

Затопленные села на Буковине: смотрите видео

Последствия непогоды в Черновцах

Сильные ливни в Черновцах также превратили немало городских улиц в реки . В частности, улицы Хотинскую, Русскую, Каличанку и другие.

В Черновцах по состоянию на 1 ночи 24 июня вода в реке Прут поднялась уже более чем на 5 метров (502 сантиметра) и достигла рынка "Добробут" и "Калиновского рынка". Об этом пишет " Молодой буковинец ".

Ранее председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук писал в фейсбуке, что именно 5 метров – это критическая отметка.

Затопленные Черновцы: смотрите видео

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Коротко о последствиях непогоды в Черновицкой области

Согласно отчету заместителя председателя Черновицкой ОГА Алексея Бойко , по состоянию на начало 24 июня:

Подтоплено 16 населенных пунктов.

Затопило 61 жилой дом.

В воде 257 подвалов и 507 приусадебных участков.

Отселены 95 человек, среди которых 22 – дети.