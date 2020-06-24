Улицы в Черновцах и селах Буковины превратились в бурные реки: впечатляющие видео
Вода в реке Прут достигла критической точки – превысила отметку в 5 метров. Многие улицы в областном центре затопило, а так же и в некоторых селах улицы превратились в бурные реки. Жители Буковины и местные издания публикуют видео в доказательство этого.
Затопленные села Буковины
О затопленных 23 июня селах Ревное и Стрелецкий Кут на Буковине рассказали в издании "Черновицкий луч".
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Все потоки вокруг населенных пунктов вышли из берегов, десятки домов и домохозяйств – затоплены.
Затопленные села на Буковине: смотрите видео
Последствия непогоды в Черновцах
Сильные ливни в Черновцах также превратили немало городских улиц в реки. В частности, улицы Хотинскую, Русскую, Каличанку и другие.
В Черновцах по состоянию на 1 ночи 24 июня вода в реке Прут поднялась уже более чем на 5 метров (502 сантиметра) и достигла рынка "Добробут" и "Калиновского рынка". Об этом пишет "Молодой буковинец".
Ранее председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук писал в фейсбуке, что именно 5 метров – это критическая отметка.
Затопленные Черновцы: смотрите видео
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Коротко о последствиях непогоды в Черновицкой области
Согласно отчету заместителя председателя Черновицкой ОГА Алексея Бойко, по состоянию на начало 24 июня:
- Подтоплено 16 населенных пунктов.
- Затопило 61 жилой дом.
- В воде 257 подвалов и 507 приусадебных участков.
- Отселены 95 человек, среди которых 22 – дети.