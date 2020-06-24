Вода у річці Прут досягла критичної межі – перевищила позначку у 5 метрів. Багато вулиць в обласному центрі затопило, а так само і в деяких селах вулиці перетворилися на бурхливі річки. Мешканці Буковини та місцеві видання публікують відео на доказ цього.

Затоплені села Буковини

Про затоплені 23 червня села Ревне та Стрілецький Кут на Буковині розповіли у виданні "Чернівецький промінь".

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Усі потоки навколо населених пунктів вийшли з берегів, десятки будинків та домогосподарств – затоплені.

Затоплені села на Буковині: дивіться відео

Наслідки негоди у Чернівцях

Сильні зливи у Чернівцях також перетворили чимало міських вулиць на річки. Зокрема, вулиці Хотинську, Руську, Калічанку та інші.

У Чернівцях станом на 1 годину ночі 24 червня вода у річці Прут піднялася вже на понад 5 метрів (502 сантиметри) та дісталася ринку "Добробут" і "Калинівського ринку". Про це пише "Молодий буковинець".

Раніше голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук писав у фейсбуці, що саме 5 метрів – це критична позначка.

Затоплені Чернівці: дивіться відео

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Коротко про наслідки негоди в Чернівецькій області

Згідно зі звітом заступника голови Чернівецької ОДА Олексія Бойка, станом на початок 24 червня:

Підтоплено 16 населених пунктів.

Затопило 61 житловий будинок.

У воді 257 підвалів та 507 присадибних ділянок.

Відселено 95 людей, серед яких 22 – діти.

Важливо: Чернівецький обласний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, ДСНС, поліція тощо – усі працюють в цілодобовому режимі.