Комплекс заходів, який допоможе подолати наслідки негоди у західних областях ухвалили Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням глави Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. У документі зазначено, що обов'язково обстежать зруйновані та пошкоджені будівлі.

Як повідомив урядовий портал, організацію цього обстеження мають закінчити до 1 липня 2020 року.

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Після обстеження будівель експерти встановлять розмір збитків, яких завдала негода. Пізніше визначать обсяг коштів, які будуть необхідні для відновлення. Окрім цього, населення, яке постраждало від повеней, отримає фінансову допомогу від держави.

Комплекс заходів для подолання наслідків негоди передбачає:

постійний моніторинг гідрологічної ситуації на річках регіону. Це допоможе вчасно вжити запобіжні заходи;

організація всебічного життєзабезпечення постраждалого та евакуйованого населення;

нагляд за санітарно-епідеміологічною ситуацією. Це допоможе не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.

Також ДСНС доручили, аби під час боротьби з негодою максимально вдалося зберегти інфраструктуру, зокрема й мости. Денис Шмигаль запевнив, що влада має чіткий план і точно знає, як діяти у цій ситуації.

Насамперед треба допомогти людям, дати їм зараз воду, харчі і дах над головою. Ми опануємо ситуацію і почнемо повністю відновлювати інфраструктуру і житло в постраждалих регіонах,

– сказав Шмигаль.

У Міністерстві внутрішніх справ мають забезпечити охорону об'єктів критичної інфраструктури, будівель та майна населення від мародерства. Річ у тім, що багато людей евакуювали з небезпечних територій, тепер їх майно без нагляду.