Комплекс мер, который поможет преодолеть последствия непогоды в западных областях приняли Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля. В документе указано, что обязательно обследуют разрушенные и поврежденные здания.

Как сообщил правительственный портал, организацию этого обследования должны закончить до 1 июля 2020 года.

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После обследования зданий эксперты установят размер убытков, которые нанесла непогода. Позже определят объем средств, которые будут необходимы для восстановления. Кроме этого, население, пострадавшее от наводнений, получит финансовую помощь от государства.

Комплекс мер по преодолению последствий непогоды предусматривает:

постоянный мониторинг гидрологической ситуации на реках региона. Это поможет вовремя принять меры;

организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения;

надзор за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Это поможет не допустить вспышек инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев.

Также ГСЧС поручили, чтобы во время борьбы с непогодой максимально удалось сохранить инфраструктуру, в том числе и мосты. Денис Шмыгаль заверил, что власть имеет четкий план и точно знает, как действовать в этой ситуации.

Прежде всего надо помочь людям, дать им сейчас воду, продукты и крышу над головой. Мы овладеем ситуацией и начнем полностью восстанавливать инфраструктуру и жилье в пострадавших регионах,

– сказал Шмыгаль.

В Министерстве внутренних дел должны обеспечить охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества населения от мародерства. Дело в том, что многие люди эвакуированы из опасных территорий, теперь их имущество без присмотра.