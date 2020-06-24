Негода підступила до Тернопільщини: стався перелив через дамбу, людей евакуюють – фото
Жахлива негода, яка вирує вже декілька днів у західних областях, добралася і до Тернопільщини. У Монастирському районі на річці Дністер стався перелив через дамбу.
Наразі загроза підтоплення існує у трьох селах Тернопільської області, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Негода на Тернопільщині
У селі Коропець підтоплено сільгоспугіддя, а у селі Устя Зелене розпочався перелив води через дамбу, тож виникла реальна загроза підтоплень домогосподарств.
Наразі місцевих почали відселяти. Зокрема, 103 жителів села Устя-Зелене і 52 людей із села Лука.
Напередодні через підняття води сталося підтоплення угідь в селі Коропець. Звідти зараз частково відселелюють 100 жителів.
Загалом на місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та спеціалізованих служб цивільного захисту.
У Тернопільській області стався перелив через дамбу / Фото ДСНС
Що відомо про негоду у західних областях?На Заході України вже декілька днів вирує негода. Через це постраждали багато людей, доріг та місцева інфраструктура. Унаслідок негоди загинули щонайменше троє людей. Десятки сіл та міст Прикарпаття та Буковини залишилися без світла та газу.
На Івано-Франківщину терміново прибули міністр МВС Арсен Аваков та прем'єр Денис Шмигаль. Наразі Кабмін ухвалює комплекс заходів для подолання наслідків негоди. Водночас синоптики прогнозують, що вже від 24 червня погода покращиться, а інтенсивність дощів – зменшуватиметься.