Жахлива негода, яка вирує вже декілька днів у західних областях, добралася і до Тернопільщини. У Монастирському районі на річці Дністер стався перелив через дамбу.

Наразі загроза підтоплення існує у трьох селах Тернопільської області, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Негода на Тернопільщині

У селі Коропець підтоплено сільгоспугіддя, а у селі Устя Зелене розпочався перелив води через дамбу, тож виникла реальна загроза підтоплень домогосподарств.

Наразі місцевих почали відселяти. Зокрема, 103 жителів села Устя-Зелене і 52 людей із села Лука.

Напередодні через підняття води сталося підтоплення угідь в селі Коропець. Звідти зараз частково відселелюють 100 жителів.

Загалом на місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та спеціалізованих служб цивільного захисту.

У Тернопільській області стався перелив через дамбу / Фото ДСНС