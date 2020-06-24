Сейчас угроза подтопления существует в трех селах Тернопольской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Важно Запад Украины под водой: разрушенные дороги и подтопленные дома – фото, видео

В селе Коропец подтоплены сельхозугодья, а в селе Устье Зеленое начался перелив воды через плотину, поэтому возникла реальная угроза подтоплений домохозяйств.

Сейчас местных начали отселять. В частности, 103 жителей села Устье-Зеленое и 52 человек из села Лука.

Накануне из-за поднятия воды произошло подтопление угодий в селе Коропец. Оттуда сейчас частично отселяют 100 жителей.

Сейчас на месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и специализированных служб гражданской защиты.

В Тернопольской области произошел перелив через дамбу / Фото ГСЧС

Что известно о непогоде в западных областях?

На Западе Украины уже несколько дней бушует непогода. Из-за этого пострадали много людей, дорог и местная инфраструктура. В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека. Десятки сел и городов Прикарпатья и Буковины остались без света и газа.

В Ивано-Франковщину срочно прибыли министр МВД Арсен Аваков и премьер Денис Шмыгаль. Сейчас Кабмин принимает комплекс мер для преодоления последствий непогоды. В то же время синоптики прогнозируют, что уже с 24 июня погода улучшится, а интенсивность дождей – уменьшится.