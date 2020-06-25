Понад двісті будинків на Прикарпатті опинилися під загрозою знищення через повінь. У селі Микуличин тонни води ледь стримує дамба, яка може прорватись будь-якої миті.

У Микуличині через зливи на сусідній горі утворилося "озеро". Тонни води стримує природна дамба із каміння, дерев та землі. Про це мовиться в сюжеті "ТСН".

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Яка ситуація з дамбою в Микуличині

Якщо стихійну дамбу висотою понад 30 метрів з каміння, дерев та землі прорве , вода знесе на своєму шляху близько дві сотні житлових будинків. Адже Микуличин розташований на відстані двох кілометрів від новоутвореного величезного озера. Його річище перекрив гігантський зсув ґрунту.

, вода знесе на своєму шляху близько дві сотні житлових будинків. Адже Микуличин розташований на відстані двох кілометрів від новоутвореного величезного озера. Його річище перекрив гігантський зсув ґрунту. Стихійну дамбу вже оглянули експерти і заявили, що потрібно пробити в ній невелику діру, щоб потрохи спустити воду природним річищем струмка.

Однак піротехніки втручатися відмовилися , оскільки пояснюють, що існує великий ризик руйнації всієї дамби. Тож до робіт залучили екскаватор.

, оскільки пояснюють, що існує великий ризик руйнації всієї дамби. Тож до робіт залучили екскаватор. Втім роботи можуть затягнутися, бо синоптики знову прогнозують зливи. Потужну техніку надав сусідній Буковель, де мають досвід гірських робіт.

Експерти прогнозують, що дамба може прорватись будь-якої хвилини. Із кількох сотень будинків вже евакуювалися люди. Місцеві жителі перебралися до рідних, які живуть на іншому краю села.

Якщо, не дай Боже, зривається сель, вода піде і все затопить. Максимум води буде випущено. Її там від 150 до 170 тисяч тонн,

– каже заступник директора Карпатського національного парку Олександр Киселюк.

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