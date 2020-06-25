Дамбу прорвет в любой момент: сотни домов на Прикарпатье под угрозой из-за наводнений и оползней
Больше двухсот домов на Прикарпатье оказались под угрозой уничтожения из-за наводнения. В селе Микуличин тонны воды едва сдерживает дамба, которая может прорваться в любой момент.
В Микуличине из-за ливней на соседней горе образовалось "озеро". Тонны воды сдерживает природная дамба из камней, деревьев и земли. Об этом говорится в сюжете "ТСН".
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Какова ситуация с дамбой в Микуличине
- Если стихийную плотину высотой более 30 метров из камней, деревьев и земли прорвет, вода снесет на своем пути около двух сотен жилых домов. Ведь Микуличин расположен на расстоянии двух километров от новообразованного огромного озера. Его русло перекрыл гигантский оползень.
- Стихийную плотину уже осмотрели эксперты и заявили, что нужно пробить в ней небольшую дыру, чтобы потихоньку спустить воду естественным руслом ручья.
- Однако пиротехники вмешиваться отказались, поскольку объясняют, что существует большой риск разрушения всей дамбы. Поэтому к работам привлекли экскаватор.
- Впрочем работы могут затянуться, потому что синоптики снова прогнозируют ливни. Мощную технику предоставил соседний Буковель, где имеют опыт горных работ.
Эксперты прогнозируют, что дамба может прорваться в любую минуту. Из нескольких сотен домов уже эвакуировались люди. Местные жители перебрались к родным, которые живут на другом краю села.
Если, не дай Бог, срывается сель, вода уйдет и все затопит. Максимум воды будет выпущено. Ее там от 150 до 170 тысяч тонн,
– говорит заместитель директора Карпатского национального парка Александр Киселюк.
В то же время мэр Яремче Василий Янутчак в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, рассказал, что местная власть сейчас выселила людей из 150 домов. По его словам, пока ситуация контролируемая, а дамбу удалось укрепить. За ситуацией постоянно следят спасатели.
Смотрите видео наводнения в Микуличине:
Микуличин на карте:
Последствия непогоды на Прикарпатье
- По информации ГСЧС, в результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов. К 29 городам и селам нет подъезда.
- В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек.
- Из-за последствий непогоды на Прикарпатье прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков.
- 25 июня на Прикарпатье прилетел президент Владимир Зеленский. Он пообещал помочь пострадавшим с жильем и вещами первой необходимости.
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