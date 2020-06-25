Больше двухсот домов на Прикарпатье оказались под угрозой уничтожения из-за наводнения. В селе Микуличин тонны воды едва сдерживает дамба, которая может прорваться в любой момент.

В Микуличине из-за ливней на соседней горе образовалось "озеро". Тонны воды сдерживает природная дамба из камней, деревьев и земли. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

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Какова ситуация с дамбой в Микуличине

Если стихийную плотину высотой более 30 метров из камней, деревьев и земли прорвет , вода снесет на своем пути около двух сотен жилых домов. Ведь Микуличин расположен на расстоянии двух километров от новообразованного огромного озера. Его русло перекрыл гигантский оползень.

, вода снесет на своем пути около двух сотен жилых домов. Ведь Микуличин расположен на расстоянии двух километров от новообразованного огромного озера. Его русло перекрыл гигантский оползень. Стихийную плотину уже осмотрели эксперты и заявили, что нужно пробить в ней небольшую дыру, чтобы потихоньку спустить воду естественным руслом ручья.

Однако пиротехники вмешиваться отказались , поскольку объясняют, что существует большой риск разрушения всей дамбы. Поэтому к работам привлекли экскаватор.

, поскольку объясняют, что существует большой риск разрушения всей дамбы. Поэтому к работам привлекли экскаватор. Впрочем работы могут затянуться, потому что синоптики снова прогнозируют ливни. Мощную технику предоставил соседний Буковель, где имеют опыт горных работ.

Эксперты прогнозируют, что дамба может прорваться в любую минуту. Из нескольких сотен домов уже эвакуировались люди. Местные жители перебрались к родным, которые живут на другом краю села.

Если, не дай Бог, срывается сель, вода уйдет и все затопит. Максимум воды будет выпущено. Ее там от 150 до 170 тысяч тонн,

– говорит заместитель директора Карпатского национального парка Александр Киселюк.

В то же время мэр Яремче Василий Янутчак в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, рассказал, что местная власть сейчас выселила людей из 150 домов. По его словам, пока ситуация контролируемая, а дамбу удалось укрепить. За ситуацией постоянно следят спасатели.

Смотрите видео наводнения в Микуличине:

Микуличин на карте:

Последствия непогоды на Прикарпатье

По информации ГСЧС, в результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов. К 29 городам и селам нет подъезда.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек.

Из-за последствий непогоды на Прикарпатье прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков.

25 июня на Прикарпатье прилетел президент Владимир Зеленский. Он пообещал помочь пострадавшим с жильем и вещами первой необходимости.

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