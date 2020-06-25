Регіони, де вирувала стихія оговтуються від пережитого. На Буковині у 3-х селах, що найбільше постраждали від паводку, організували велику толоку. Люди з сусідніх районів приїхали на допомогу місцевим мешканцям і вручну очищують подвір'я та дороги від болота та деревини.

Повінь у Чернівецькій області

Сьогодні усе село Ревне ніби переоране – городи і будинки у намулі, на вулицях сміття та деревина. Журналісти 24 каналу вдалось поспілкувались з 88-річною бабусею Орисею. Вона не стримує сліз, адже вода забрала усе, що нажила.

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"Хлопці кажуть – тікайте, вас затопить. Мене несли, волочили водою. Все від намулу", – пригадала місцева жителька Орися Гуцуля.



88-річна Орися Гуцуля / Фото 24 каналу



Повінь забрала все нажите у 88-річної бабусі / Фото 24 каналу

На Кіцманщині потоки залили 3 села – постраждали майже 3 тисячі людей. На допомогу відгукнулися сусідні райони та громади.

"Ні місцева влада, ні районна влада, ні обласна не мають таких фінансів, аби допомогти людям та селам", – пояснив сільський голова села Хлівище Роман Руснак.

На толоку з'їхались активісти з сіл, місцеві мешканці, на виїзді ремонтують дорогу.

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Негода на Тернопільщині

Від великої води оговтуються й на Тернопільщині. Тут Дністер підтопив прибережні села. Вода почала прибувати минулої доби.

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Зараз обійстя людей повністю у воді. Скаржаться, навіть якщо вода відступить, то будинок навіть при умові спекотного літа не вдасться висушити.

"Стіни треба сушити. Цегляний будинок побудований в 1968 році, стіни у 2 цегли. Поштукатурений знадвору і всередині. Ви знаєте скільки він буде просихати? Він за 2 місяці не просохне при температурі 30 градусів", – зазначив місцевий житель Володимир.



Негода підтопила багато будинків на Тернопільщині / Фото 24 каналу

Тільки у селищі Коропець підтоплено майже пів сотні будинків. Знищено городи і майно. У воді й сусіднє село Вістря. Люди скаржаться, що влада їх чи не до останньої хвилини запевняла, що повені не буде.

"Нічого нас не попереджали. Нам казали, що не буде води", – сказала жителька села Вістря Надія.



Наслідки повені на Тернопільщині / Фото 24 каналу

У селах Монастириського району вода почала поволі відступати. Однак вже скоро досягне сіл Заліщицького району. Місцеві жителі сподіваються, що дощі нарешті припиняться.