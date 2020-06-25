Регионы, где бушевала стихия приходят в себя от пережитого. На Буковине в 3-х селах, наиболее пострадавших от паводка, организовали большую толоку. Люди из соседних районов приехали на помощь местным жителям и вручную очищают дворы и дороги от грязи и древесины.

Наводнение в Черновицкой области

Сегодня все село Ревное будто перепахано – огороды и дома в иле, на улицах мусор и древесина. Журналистам 24 канала удалось пообщались с 88-летней бабушкой Орысей. Она не сдерживает слез, ведь вода забрала все, что нажила.

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"Ребята говорят – убегайте, вас затопит. Меня несли, волочили по воде. Все от ила", – вспомнила местная жительница Орыся Гуцуля.

88-летняя Орыся Гуцуля/ Фото 24 канала

Наводнение унесло все нажитое у 88-летней бабушки / Фото 24 канала

На Кицманщине потоки залили 3 села – пострадали почти 3 тысячи человек. На помощь откликнулись соседние районы и общины.

"Ни местная власть, ни районная власть, ни областная не имеют таких финансов, чтобы помочь людям и селам", – пояснил сельский голова села Хливище Роман Руснак.

На субботник съехались активисты из сел, местные жители, на выезде ремонтируют дорогу.

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Непогода на Тернопольщине

От большой воды приходят в себя и на Тернопольщине. Здесь Днестр подтопил прибрежные села. Вода начала прибывать за прошедшие сутки.

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Сейчас подворье людей полностью в воде. Жалуются, даже если вода отступит, то дом даже при условии жаркого лета не удастся высушить.

"Стены надо сушить. Кирпичный дом построен в 1968 году, стены в 2 кирпича. Поштукатурен снаружи и внутри. Вы знаете сколько он будет просыхать? Он за 2 месяца не просохнет при температуре 30 градусов", – отметил местный житель Владимир.

Непогода подтопила много домов на Тернопольщине / Фото 24 канала

Только в поселке Коропец подтоплены почти пол сотни домов. Уничтожены огороды и имущество. В воде и соседнее село Острие. Люди жалуются, что власть их чуть ли не до последней минуты уверяла, что наводнения не будет.

"Ничего нас не предупреждали. Нам говорили, что не будет воды", – сказала жительница села Острие Надежда.

Последствия наводнения на Тернопольщине / Фото 24 канала

В селах Монастыриского района вода начала медленно отступать. Однако уже скоро достигнет сел Залещицкого района. Местные жители надеются, что дожди наконец прекратятся.