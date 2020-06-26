Одна з головних причин затоплень населених пунктів у західних регіонах України – це забудова заплав та прибережно-захисних смуг. У Міністерстві екології наголошують, що це прямо заборонено водним кодексом.

Порушена відстань до річок при забудовах

Усі забудови біля малих річок виникали завдяки хабарям. Про це повідомив міністр екології Роман Абрамовський в ефірі програми "Право на владу", інформує 24 канал.

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По-перше, забудова заборонена, прямо заборонена водним кодексом на малих річках – це 25 метрів, на середніх – 50 метрів, на великих – 100 метрів. Якщо ухил більше ніж 3%, то вона (відстань до води – 24 канал) ще подвоюється,

– сказав Абрамовський.

Звісно, стихійного лиха, наголосив Абрамовський, не сталося б, якби показники випадання опадів у західних областях не були б рекордними. Серед інших причин паводків – нерегульована вирубка лісів.

Головна проблема, як я вже з'ясував для себе – це суцільні санітарні рубки, які ніби то виконуються в законних рамках, але часто вони не відповідають ні законодавству, ні процедурам оцінки впливу на довкілля, ні іншим процедурам в тому числі технічного регулювання. Так це одна з причин, але не головна,

– наголосив міністр.

Абрамовський зазначив, що букові ліси за місяць поглинають 150 – 200 міліметрів води, тоді як хвойні ліси – приблизно 50 – 100 міліметрів за місяць. Протягом 23 – 24 червня випала практично місячна норма.

Ліси б не стримали таку кількість опадів

"Дійсно варварськи відбувається вирубка лісів. Їзда по дну річок, гірських річок малих, вони просто втрачають свою міцність і коли йде паводок, то йде не тільки вода, а летить і каміння, і залишки від рубок. Але таку велику кількість опадів ліси б не стримали. Вони б можливо частину води стримали, але це було б 5 – 7%", – запевнив міністр.

Панацея – змішані ліси

Абрамовський зазначив, що в Україні науковці виводять дерева, що найкраще поглинають воду. Серед тих, які масово висаджувались в часи Радянського Союзу, – шотландська сосна. Проте у неї є низка недоліків – зокрема, схильність до пожеж.

Панацея – це змішані ліси, де і сосни, і берези, і бук, і дуби. Звісно, в кожному регіоні по-різному. Але змішані ліси – це є панацея. І вони практично не горять, дуже мало пожеж в змішаних лісах, на відміну від хвойних лісів саме шотландської сосни,

– розповів Абрамовський.

Коротко про негоду на Заході України: