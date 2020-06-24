Наводнение в Карпатах уничтожило особое изумрудное озеро: это место любили туристы – фото
Возле Верховины на Прикарпатье исчезло живописное горное озеро Кривое. Водоем имел форму латинской S. Перед этим здесь произошли 3 оползня. Вызвали последние наводнение и непогода, прокатившиеся по Карпатам 22 и 23 июня, а в некоторых районах продолжаются до сих пор.
Исчезло озеро Кривое: что известно
Располагалось озеро в поселке Кривец – это окрестности Верховины. Наполнено оно было чистой и холодной водой, и вокруг которого изобиловал живописный лес. Об этом в фейсбуке написала активистка Янина Лучейко.
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По ее словам, в целом здесь произошло 3 оползня. Один из них полностью перегородил дорогу в поселок и подошел к нему вплотную. Таким образом, здесь машиной невозможно проехать, только верхом. Но внизу – отвесная пропасть. Кроме того, смещение произошло недалеко от жилого дома. В результате местные жители остались отрезанными и исчезло здешнее карпатское озеро Кривое.
Еще два сдвига произошли вокруг самого озера. Как следствие, естественную дамбу снесло и все унесло в реку Черный Черемош. Активистка добавляет, что вода унесла из берегов карпатских рек весь мусор. Таким образом, Черемош и его притоки начисто смыли все, что люди так долго копили.
Интересный факт
Озеро Кривое образовалось в 2008 году так же во время наводнения. Тогда произошел горный обвал северо-западной части горы Магурка – с гор попадали камни, деревья и почва. В результате смещение перекрыло горный поток Кривец. И это дало жизнь новой природной локации.
Размеры озера:
- длина (от начала до плотины) – 370 метров;
- ширина (в самом широком месте) – 50 метров;
- глубина (в самом глубоком месте) – 10 метров;
- ширина плотины – 70 метров.
Заметим, что это озеро было популярным среди украинских туристов. Теперь они потеряли возможность посетить такое живописное место.
Озеро Кривое исчезло? Как так? Стихия создает и забирает... Так жаль... Помню, последнее наше воскресное путешествие, оно было особое, изумрудное,
– так прокомментировала сообщение Янины Лучейко путешественница Людмила Максимова.
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Таким когда-то было озеро Кривое в Карпатах (Фото Василия Дячука)
Непогода на Прикарпатье: главное
- Стихия прокатилась по Ивано-Франковщине 22 и 23 июня.
- В результате реки вышли из берегов, а дороги завалило горными породами. Кроме того, трассы размыло водой и в некоторых районах произошли оползни.
- Всего в результате непогоды подтоплены 165 населенных пунктов на территории 15 административных районов.
- Сейчас на Прикарпатье проиходит эвакуация населения. По словам главы МВД Арсена Авакова, из региона уже эвакуированы почти 800 человек.
- Также здесь введены чрезвычайные меры безопасности.
- К сожалению, жертвами стихии стали три человека: двое погибли, а одного человека считают пропавшим без вести.