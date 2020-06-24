Возле Верховины на Прикарпатье исчезло живописное горное озеро Кривое. Водоем имел форму латинской S. Перед этим здесь произошли 3 оползня. Вызвали последние наводнение и непогода, прокатившиеся по Карпатам 22 и 23 июня, а в некоторых районах продолжаются до сих пор.

Исчезло озеро Кривое: что известно

Располагалось озеро в поселке Кривец – это окрестности Верховины. Наполнено оно было чистой и холодной водой, и вокруг которого изобиловал живописный лес. Об этом в фейсбуке написала активистка Янина Лучейко.

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По ее словам, в целом здесь произошло 3 оползня. Один из них полностью перегородил дорогу в поселок и подошел к нему вплотную. Таким образом, здесь машиной невозможно проехать, только верхом. Но внизу – отвесная пропасть. Кроме того, смещение произошло недалеко от жилого дома. В результате местные жители остались отрезанными и исчезло здешнее карпатское озеро Кривое.

Еще два сдвига произошли вокруг самого озера. Как следствие, естественную дамбу снесло и все унесло в реку Черный Черемош. Активистка добавляет, что вода унесла из берегов карпатских рек весь мусор. Таким образом, Черемош и его притоки начисто смыли все, что люди так долго копили.

Интересный факт

Озеро Кривое образовалось в 2008 году так же во время наводнения. Тогда произошел горный обвал северо-западной части горы Магурка – с гор попадали камни, деревья и почва. В результате смещение перекрыло горный поток Кривец. И это дало жизнь новой природной локации.

Размеры озера:

длина (от начала до плотины) – 370 метров;

ширина (в самом широком месте) – 50 метров;

глубина (в самом глубоком месте) – 10 метров;

ширина плотины – 70 метров.

Заметим, что это озеро было популярным среди украинских туристов. Теперь они потеряли возможность посетить такое живописное место.

Озеро Кривое исчезло? Как так? Стихия создает и забирает... Так жаль... Помню, последнее наше воскресное путешествие, оно было особое, изумрудное,

– так прокомментировала сообщение Янины Лучейко путешественница Людмила Максимова.

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Таким когда-то было озеро Кривое в Карпатах (Фото Василия Дячука)

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