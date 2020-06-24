Поблизу Верховини на Прикарпатті зникло мальовниче гірське озеро Криве. Водойма мала форму латинської S. Перед цим тут сталися 3 зсуви. Спричинили останні повінь та негода, що прокотилися Карпатами 22 і 23 червня, а в деяких районах тривають і досі.

Зникло озеро Криве: що відомо

Розташовувалось озеро у присілку Кривець – це околиці Верховини. Наповнено воно було чистою та холодною водою, і навколо якого ряснів мальовничий ліс. Про це у фейсбуці написала активістка Яніна Лучейко.

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За її словами, загалом тут сталося 3 зсуви. Один із них повністю перегородив дорогу в присілок і підійшов до неї впритул. Таким чином, тут машиною нереально проїхати, лише верхи. Але внизу – дуже стрімка прірва. Крім того, зсув пройшов недалеко від житлової хати. У результаті місцеві жителі залишилися відрізаними та зникло тутешнє карпатське озеро Криве.

Ще два зсуви сталися навколо самого озера. Як наслідок, природню дамбу знесло та все понесло у річку Чорний Черемош. Активістка додає, що вода забрала з берегів карпатських річок все сміття. Таким чином, Черемош і його притоки начисто змили все, що люди так довго накопичували.

Цікавий факт

Озеро Криве утворилося в 2008 році так само під час повені. Тоді стався гірський обвал північно-західної частини гори Магурка – з гір попадали каміння, дерева та ґрунт. У результаті зсув перекрив гірський потік Кривець. І це дало життя новій природній локації.

Розміри озера:

довжина (від початку до греблі) – 370 метрів;

ширина (у найширшому місці) – 50 метрів;

глибина (у найглибшому місці) – 10 метрів;

ширина греблі – 70 метрів.

Зауважимо, що це озеро було популярним серед українських туристів. Тепер вони втратили нагоду відвідати таке мальовниче місце.

Озеро Криве зникло? Як так? Стихія утворює і забирає... Так шкода... Пригадую, останні наші недільні мандри, воно було особливе, смарагдове,

– так прокоментувала допис Яніни Лучейко мандрівниця Людмила Максімова.

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Таким колись було озеро Криве в Карпатах (Фото Василя Дячука)

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