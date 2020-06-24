Західні області України накрила потужна негода. Через зливи і грози почалися паводки, затопило сотні населених пунктів, розмиті дороги, а рівень води у річках піднявся до рекордних 7 метрів. Через це на Прикарпаття 24 червня прилетів прем'єр Шмигаль та керівництво МВС. Вони облетіли Франківщину на вертольоті і показали відео наслідків негоди, зняте з висоти пташиного польоту.

Наслідки негоди на Івано-Франківщині з висоти

Через жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті вранці 24 червня туди прилетів прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівництво МВС на чолі з Арсеном Аваковим. Вони на місці координують діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди.

Важливо Захід України – під водою: вражаючі наслідки негоди – фото, відео

Чиновники також облетіли на вертольоті рівнинні райони Івано-Франківщини. Ситуація там дуже складна, а масштаби повеней просто вражають – затоплені цілі міста і села, річки розлилися не тільки по берегах, а й на віддалені території, будинки людей "стоять" у воді.

Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус. Далі проінспектуємо гірський район,

– написав Шмигаль.

Наслідки негоди на Прикарпатті: відео Шмигаля з висоти пташиного польоту

Також моторошними відео наслідків негоди поділився і речник МВС Артем Шевченко. Він зауважив, що відео зняти над рівнинними районами, адже у гірські наразі літати небезпечно.

"На відео з борту вертушки – це тільки рівнинні райони Івано-Франківщини. У гірських – ще гірше. І літати там пілотам небезпечніше через низькі хмари і високі гори", – написав Шевченко.

Наразі для повітряного моніторингу ситуації використовують 4 гелікоптери ДСНС. Ними також доставляють найнеобхідніші речі у віддалені та відрізані райони – перший гуманітарний вантаж продуктів вагою 3 тонни вже відправили. Влада також планує рятувальні операції та евакуації людей.



Гелікоптер ДСНС з гумдопомогою жителям постраждалих районів / фото МВС

Повінь затопила цілі міста на Івано-Франківщині: відео Шмигаля

Повінь на Прикарпатті: відео з висоти

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Затоплений Галич

Від негоди і повеней сильно постраждало місто Галич Івано-Франківської області. Наразі там заблоковано рух транспорту, підтоплені будинки, а дороги за ніч перетворились на суцільні ріки.



Підтоплення в Галичі / фото з соцмереж

Жителі міста у соцмережах пишуть, що вода прибуває дуже швидко. У деяких будинках затоплені перші поверхи, а вода потрапляє туди через підвали. За словами людей, у місті відключили світло та мають відключити газ. Магазини усі закриваються.

Не спимо з 4 ранку, бо моє місто затоплює. Села навколо затопило. Минуло 12 років з минулого сильного потопу. Чесно, я до останнього надіялась, що мине. Але така біда так просто нікого не минає,

– пише жителька Галича у фейбуці.

Затоплений Галич: моторошне відео