Западные области Украины накрыли сильные дожди. Из-за ливней и гроз начались паводки, затопило сотни населенных пунктов, размыты дороги, а уровень воды в реках поднялся до рекордных 7 метров. Из-за этого на Прикарпатье 24 июня прилетел премьер Шмыгаль и руководство МВД. Они облетели Франковщину на вертолете и показали видео последствий непогоды, снятое с высоты птичьего полета.

Последствия непогоды в Ивано-Франковской с высоты

Из-за ужасного паводка на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье утром 24 июня туда прилетел премьер-министр Денис Шмыгаль и руководство МВД во главе с Арсеном Аваковым. Они на месте координируют деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды.

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Чиновники также облетели на вертолете равнинные районы Ивано-Франковской области. Ситуация там очень сложная, а масштабы наводнений просто поражают – затоплены целые города и села, реки разлились не только по берегам, но и на отдаленные территории, дома людей "стоят" в воде.

Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектирует горный район,

– написал Шмыгаль.

Последствия непогоды на Прикарпатье: видео Шмыгаля с высоты птичьего полета

Также жуткими видео последствий непогоды поделился и представитель МВД Артем Шевченко. Он отметил, что видео снято над равнинными районами, так как в горные пока летать опасно.

"На видео с борта вертушки – это только равнинные районы Ивано-Франковской области. В горных – еще хуже. И летать там пилотам опаснее из-за низких облаков и высоких гор", – написал Шевченко.

Сейчас для воздушного мониторинга ситуации используют 4 вертолета ГСЧС. Ими также доставляют самые необходимые вещи в отдаленные и отрезанные районы – первый гуманитарный груз продуктов весом 3 тонны уже отправили. Власти также планируют спасательные операции и эвакуацию людей.



Вертолет ГСЧС с гумпомощью жителям пострадавших районов / фото МВС

Наводнение затопило целые города на Ивано-Франковщине: видео Шмыгаля

Наводнение на Прикарпатье: видео с высоты

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Затопленный Галич

От непогоды и наводнений сильно пострадал город Галич Ивано-Франковской области. Сейчас там заблокировано движение транспорта, подтоплены дома, а дороги за ночь превратились в сплошные реки.

Подтопление в Галиче / Фото из соцсетей

Жители города в соцсетях пишут, что вода прибывает очень быстро. В некоторых домах затоплены первые этажи, а вода попадает туда через подвалы. По словам людей, в городе отключили свет и должны отключить газ. Магазины все закрываются.

Не спим с 4 утра, потому что мой город затапливает. Села вокруг затопило. Прошло 12 лет с прошлого сильного потопа. Честно, я до последнего надеялась, что обойдется. Но такая беда так просто никого не пропустит,

– пишет жительница Галича в фейбуци.

Затопленный Галич: жуткое видео