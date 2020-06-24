Західна Україна знову потерпає від руйнівної повені, яка уже забрала життя трьох осіб, затоплено сотні населених пунктів. Нинішню ситуацію у окремих регіонах Прикарпаття порівнюють з повінню 2008 року. Які стихії стали найтрагічнішими для українців за останні роки?

Сайт 24 каналу згадує паводки подібних масштабів за останні роки, що ставало їх причиною і які були наслідки.

Актуально Захід України під водою: зруйновані дороги і підтоплені будинки – фото, відео

2008 рік

Паводок 2008 року вважався найбільшим в історії Західної України за останні 60 років. Причиною повені стали інтенсивні дощі, її пік припав на 23-27 липня. Тоді загинуло 38 людей (серед них – 6 дітей).

Найбільше постраждали райони Прикарпаття, Закарпаття та територія Карпат. Особливо – населені пункти, розташовані у долинах річок, що мають витоки у горах (Дністер та Прут).

Території шести областей на 90 днів (з 31 липня) оголосили зонами надзвичайної екологічної ситуації. Йдеться про Закарпатську, Львівську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Вінницьку і Тернопільську області.





Стихія в Івано-Франківській області (2008 рік) / Фото ДСНС

Людей, чиє майно постраждало внаслідок повені, ділили на категорії, відповідно до яких визначали розмір відшкодування. Тоді жителів найбільш небезпечних районів закликали страхувати своє житло.

Загальні збитки оцінювали у 3-4 мільярди гривень. Вода підтопила 40 601 житловий будинок і 33 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено було 360 автомобільних і 561 пішохідний міст, розмито 680,61 км автомобільних доріг.



Допомогу постраждалим доставляв вертоліт / Фото ДСНС

Загальна чисельність потерпілих лише в Івано-Франківській області становила понад 73 тисячі осіб, було відселено та евакуйовано – понад 9 тисяч. У деяких населених пунктах люди були змушені чекати на допомогу на дахах будинків разом із домашніми тваринами.

До рятувальних робіт тут та ліквідації наслідків було залучено понад 1100 рятувальників МНС, 118 одиниць техніки та вертоліт. Допомога надходила і від сусідніх країн. Зокрема, Польща надала 19 одиниць техніки та загін із 78 рятувальників.

Серед причин руйнівної стихії екологи називали, зокрема, масову вирубку лісів у Карпатах: дерева, ймовірно, могли б відібрати значну частину дощової води.



Загальні збитки оцінювали у 3-4 мільярди гривень / Фото УНІАН

У результаті розливу Дністра з 26 населених пунктів Вінницької області евакуювали майже 5 тисяч осіб (серед них – 700 дітей). До ліквідації наслідків негоди було залучено понад 1000 рятувальників та майже 250 одиниць техніки.

Впаслідок паводку у Вінницькій області також було зруйновано 500 метрів газопроводу, трансформатори та лінії електропередач, пошкоджені десятки кілометрів доріг. Крім того, підтопило очисні споруди та дві насосні станції, через що у місті Ямпіль тимчасово припинили водопостачання.

2010 рік

У кінці лютого через повінь ввели надзвичайну ситуацію у Херсонській області. Причиною великої води стало інтенсивне танення снігу, що призвело до підтоплення 5 тисяч садиб і 830 будинків, частина з яких – у самому Херсоні. Для ліквідації наслідків стихії область потребувала понад 8 мільйонів гривень.

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У травні 2010 року наслідком тривалих дощів стала повінь у низці країн Центральної Європи: Чехія, Польща, Угорщина, Словаччина, Сербія, Австрія. Затопило частково і кілька регіонів України – зокрема, Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську області. Цей паводок назвали найбільшим з 1980-х у низинних районах Закарпаття.

Так, на Закарпатті було підтоплено 20 сіл, 260 господарств, 1850 гектарів земель. Вулицями місцеві жителі пересувалися на човнах. Серед основних причин стихії називали потужні опади та засмічені водовідводи.



Подекуди повінь перевищувала масштаби 2008 року / Фото gazeta.ua

А вже у кінці червня через повінь надзвичайну ситуацію регіонального рівня оголосили на Буковині. Загалом у Чернівецькій області внаслідок сильних опадів було підтоплено 65 населених пунктів – понад 500 будинків, майже 100 криниць, пошкоджено 57 кілометрів шляхів і 13 мостів. Сотні осіб евакуювали.

У самих Чернівцях за годину вода підіймалася приблизно на 3 метри. Затопило найбільший в Україні Калинівський ринок. У Новоселицькому районі річка Прут розлилася вшир приблизно на 150 метрів, що перекрило доступ низки населених пунктів до КПП із Румунією (лише в об’їзд). Місцева влада проводила паралелі з масштабною повінню 2008 року.



Було затоплено 20 сіл на Закарпатті / Фото gazeta.ua

На початку липня стихія перейшла до Івано-Франківщини, яка ще оговтувалася від травневого паводку. Найбільше постраждали Снятинський район та місто Калуш.

Сума збитків, яких завдала повінь 2010 року на Прикарпатті, становить понад 900 мільйонів гривень. Загалом в області було підтоплено понад 4 тисячі житлових будинків, понад 15 тис. га сільгоспугідь, розмито 71 км берегоукріплень та 40 км дамб, зруйновано і пошкоджено 267 автомобільних і 258 пішохідних мостів. 40 населених пунктів області залишились повністю без світла.



Рятувальники борються з наслідками стихії / Фото gazeta.ua

Сюди ж стихія повернулася втретє – у кінці вересня, однак була уже набагато менш руйнівною.

2017 рік

Всередині грудня через інтенсивні опади (дощ та сніг) сталося різке підняття рівня води у річках Закарпаття, особливо в низинних Виноградівському, Іршавському та Хустському районах. Повінь забрала життя однієї людини і вважається найбільшою в історії Західної України за останні 20 років.

Внаслідок паводку було підтоплено понад 1 тисяча приватних домогосподарств (переважно – через самовільну забудову в низинах та зонах можливого підтоплення) та понад 2 тисячі сільгоспугідь. Повінь зруйнувала дві мостові переправи та один пішохідний міст, рух транспорту на трьох дорогах Закарпаття обмежили.

У окремих житлових будинках рівень води сягав 80 см, понад 140 людей було евакуйовано із затоплених осель.

За оцінками експертів, у низинних Виноградівському та Іршавському районах ця повінь стала більш руйнівної, ніж стихії 2008 та 2010 років.







Наслідки паводка на Закарпатті / Фото ДСНС, Юрій Ломакін / Facebook

2018 рік

Низку областей України затопило на початку квітня – через різке танення снігу.

Так, на Чернігівщині за одну ніч вода у річці Стрижень піднялася на понад 1,5 метра й дісталася приватних будинків. Понад сотню осель підтопило, до 10 родин евакуювали. Постраждав і сам Чернігів, де вода підтопила 80 приватних домогосподарств. Деякі мешканці були змушені тимчасово переїхати, а їхнє майно цілодобово охороняла поліція.

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Дещо більш руйнівні наслідки цієї повені були для Сумської області. Тут, зокрема, підтопило частину міста Охтирка – вода піднялася майже на метр. Спочатку місцеві жителі припускали, що причиною став прорив дамби, однак цю інформацію спростували – тут також все сталося через різке танення снігу.

Було затоплено 11 вулиць міста та близько 400 домогосподарств. У Сумській області з такою ситуацією зіштовхнулися вперше за багато років. Потерпілих (понад 60 осіб) рятувальники на човнах евакуювали до місцевих готелів, трьох людей госпіталізували.

Крім того, у місті було знеструмлено 10 трансформаторних підстанцій – майже тисяча жителів тимчасово залишилися без світла.





Паводок на Сумщині / Фото Нацполіція

Уже в кінці червня сильні дощі спричинили повені на західній Україні.

Зокрема, у Стрийському і Турківському районах Львівської області затопило дороги, городи та близько 25 житлових будинків. У деяких помешканнях рівень води сягав 30 сантиметрів.





Повінь на Львівщині / Фото ДСНС

У кількох районах Івано-Франківської області також сталися підтоплення понад 200 житлових та адміністративних будинків, 1300 присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь. Вчергове постраждали і дороги – близько 14 км, та 8 автомобільних мостів. Було розмито одну дамбу в Богородчанському районі. Знеструмленими залишилися майже 400 населених пунктів.

Крім того, у Калуському районі річка вийшла з берегів та фактично змила ресторан-колибу, який був розташований у 50 метрах від водойми. Споруду несло течією, поки вона не застрягла під мостом.

2019 рік

У кінці травня негода особливо торкнулася, знову ж, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Через проливні дощі, які не припинялися близько 40 днів, на Івано-Франківщині підтопило майже 2 тисячі житлових будинків та понад 6 тисяч домогосподарств у 78 населених пунктах. Було евакуйовано 76 осіб (з них 12 дітей). Було скасовано заняття у школах. Найбільше постраждали села у Надвірнянському районі.



Підтопило майже 2 тисячі будинків / Фото ДСНС

На Закарпатті в зону підтоплення потрапили 114 житлових будинки, понад 600 дворогосподарств та майже 2 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь.