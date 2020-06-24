Президент Зеленський вимагає від уряду рішення щодо щорічних підтоплень на Заході України. Цього року на подолання наслідків негоди піде більше ніж 1 мільярд гривень.

Питання треба вирішити раз і назавжди, – президент

Щороку на ліквідацію наслідків підтоплень витрачають від 500 до 800 мільйонів гривень, а у 2020 році на це піде більше ніж мільярд. Про це президент Зеленський повідомив під час селекторної наради, інформує пресслужба Офісу Президента.

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Час знайти системне рішення, зайнятися укріпленням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду, а не щороку втрачати людей та гроші,

– заявив Володимир Зеленський.

Важливо! Глава уряду Денис Шмигаль, який прибув у постраждалі регіони, зазначив, що паводки 2020 року перевершать масштаби 2008-го. Тоді негода завдала збитків на 3 – 4 мільярди в українській валюті.

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