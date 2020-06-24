На ліквідацію наслідків підтоплень витратять більше мільярда, – Зеленський
Президент Зеленський вимагає від уряду рішення щодо щорічних підтоплень на Заході України. Цього року на подолання наслідків негоди піде більше ніж 1 мільярд гривень.
Питання треба вирішити раз і назавжди, – президент
Щороку на ліквідацію наслідків підтоплень витрачають від 500 до 800 мільйонів гривень, а у 2020 році на це піде більше ніж мільярд. Про це президент Зеленський повідомив під час селекторної наради, інформує пресслужба Офісу Президента.
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Час знайти системне рішення, зайнятися укріпленням берегів річок. Щоб укріпити береги Дністра, Тиси, щоб вирішити це питання раз і назавжди. Треба розробити справжню велику програму із залученням іноземного досвіду, а не щороку втрачати людей та гроші,
– заявив Володимир Зеленський.
Коротко про ситуацію на Заході України
- Внаслідок зливних дощів затоплено сотні населених пунктів у західних областях.
- Найбільше постраждали Івано-Франківщина, Закарпаття, Чернівецька та Львівська області.
- Також частково підтоплені Хмельницька, Тернопільська та Вінницька області.
- Троє людей загинули.
- Понад 20 населених пунктів відрізані від цивілізації.
- Пошкоджено понад 400 кілометрів автошляхів та більше сотні мостів.