Президент Зеленский требует от правительства решения относительно ежегодных подтоплений на Западе Украины. В этом году на преодоление последствий непогоды пойдет более 1 миллиарда гривен.

Вопрос надо решить раз и навсегда, – президент

Ежегодно на ликвидацию последствий подтоплений тратят от 500 до 800 миллионов гривен, а в 2020 году на это уйдет больше миллиарда. Об этом президент Зеленский сообщил во время селекторного совещания, информирует пресс-служба Офиса Президента.

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Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги,

– заявил Владимир Зеленский.

Важно! Глава правительства Денис Шмыгаль, который прибыл в пострадавшие регионы, отметил, что паводки 2020 года превзойдут масштабы 2008-го. Тогда непогода нанесла ущерб на 3 – 4 миллиарда в украинской валюте.

Коротко о ситуации на Западе Украины