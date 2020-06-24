На ликвидацию последствий подтоплений потратят более миллиарда, – Зеленский
Президент Зеленский требует от правительства решения относительно ежегодных подтоплений на Западе Украины. В этом году на преодоление последствий непогоды пойдет более 1 миллиарда гривен.
Вопрос надо решить раз и навсегда, – президент
Ежегодно на ликвидацию последствий подтоплений тратят от 500 до 800 миллионов гривен, а в 2020 году на это уйдет больше миллиарда. Об этом президент Зеленский сообщил во время селекторного совещания, информирует пресс-служба Офиса Президента.
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Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги,
– заявил Владимир Зеленский.
Коротко о ситуации на Западе Украины
- Вследствие проливных дождей затоплены сотни населенных пунктов в западных областях.
- Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Закарпатье, Черновицкая и Львовская области.
- Также частично подтоплены Хмельницкая, Тернопольская и Винницкая области.
- Три человека погибли.
- Более 20 населенных пунктов отрезаны от цивилизации.
- Повреждено более 400 километров автодорог и более сотни мостов.