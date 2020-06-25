Венгрия даст Украине 50 миллионов на восстановление дорог после наводнения
Венгрия намерена помочь Украине с ликвидацией последствий непогоды в западных областях. В частности, в Будапеште планируют предоставить деньги для строительства дорог на Закарпатье.
Венгрия готова предоставить на дороги 50 миллионов долларов
На автодороги Венгрия готова предоставить 50 миллонов долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто, информирует "РБК-Украина".
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Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены,
– отметил Сийярто.
Что известно о поврежденных дорогах в западных областях Украины
- В течение последних нескольких дней западные регионы Украины страдают от проливных дождей, в результате возникли мощные паводки.
- Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области. Также подтопления – в Тернопольской и Винницкой областях.
- По информации Укравтодора:
– В Черновицкой области разрушено и повреждено 5 автомобильных дорог государственного значения и искусственные сооружения. Ориентировочная стоимость ущерба – свыше 40 милионов гривен.
– В Ивано-Франковской области были повреждены и разрушены 5 автомобильных дорог государственного значения и искусственные сооружения. Ориентировочная стоимость убытков – 104 миллиона гривен.
– В Закарпатской области были повреждены и разрушены 4 автомобильные дороги государственного значения и искусственные сооружения. Ориентировочная стоимость убытков – почти 24 миллиона гривен.
– Во Львовской области в результате подтопления дороги ограничено движение автотранспорта на Т-14-19 Николаев – Жидачев – Калуш. Ориентировочная стоимость убытков составляет 65 милионов гривен (это с учетом завершения работ по устройству подпорной стенки из габионов на М-06 Киев – Чоп).