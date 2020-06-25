Венгрия намерена помочь Украине с ликвидацией последствий непогоды в западных областях. В частности, в Будапеште планируют предоставить деньги для строительства дорог на Закарпатье.

Венгрия готова предоставить на дороги 50 миллионов долларов

На автодороги Венгрия готова предоставить 50 миллонов долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто, информирует "РБК-Украина".

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Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены,

– отметил Сийярто.

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