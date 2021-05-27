Відповідну експертизу провели представники правоохоронних та природоохоронних органів України та Угорщини.
Зауважте Річне сміття за 2 місяці: Угорщина поскаржилася на бруд у Тисі з України
Нові деталі про засмічення Тиси
Те, що наша країна продукує лише п'яту частину всіх відходів, що засмічують Тису, абсолютно не знімає з нас відповідальності за налагодження системи поводження з відходами,
– заявив Андрій Мальований.
Він також додав, що для налагодження системи потрібно:
- розробити схеми санітарного очищення населених пунктів, що передбачає налагодження системи збирання та утилізації сміття;
- розвивати інфраструктуру для перероблення відходів – сортувальних ліній, сміттєспалювальних заводів;
- налагоджувати моніторинг стану річок.
За словами голови Держекоінспекції, один з кроків для впровадження такої системи спостереження невдовзі приймуть.
У Держекоінспекції планують встановити відеоспостереження
"Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса розробляє документацію для створення відеосистеми, що моніторитиме стан річки на українсько-угорському кордоні. Впровадження такого спостереження дозволить вчасно виявляти сміттєві затори та вживати заходів для їх усунення до того, як вони потраплять на територію сусідньої країни", – заявив Мальований.
Він сподівається, що проєкт реалізують найближчим часом.
Коротко про забруднення Тиси
- Наприкінці березня 2021 року Угорщина заявила про погіршення ситуації з забрудненням Тиси. Мовилось, що за перші 2 місяці 2021 року в річку вже "приплило" сміття, яке раніше фіксували за рік.
- Це не перша ситуація, коли Угорщина потерпає від сміття з Тиси. Так, у 2020 році після підвищення рівня води тонни сміття з Румунії та України прибули по річці до Угорщини.
- Країна щороку збирає тонни сміття з річки Тиса на кордоні. На Рахівщині, зокрема, функціонує паспортизоване сміттєзвалище, що розташоване на березі Тиси.
- До речі, Україна сплачує штрафи за порушення норм екологічної безпеки.