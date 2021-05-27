Соответствующую экспертизу провели представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии.

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Новые детали о засорении Тисы

То, что наша страна производит лишь пятую часть всех отходов, засоряющих Тису, абсолютно не снимает с нас ответственности по налаживанию системы обращения с отходами,

– заявил Андрей Малеванный.

Он также добавил, что для отладки системы нужно:

разработать схемы санитарной очистки населенных пунктов, что предполагает налаживание системы сбора и утилизации мусора;

развивать инфраструктуру для переработки отходов – сортировочных линий, мусоросжигательных заводов;

налаживать мониторинг состояния рек.

По словам главы Госэкоинспекции, один из шагов для внедрения такой системы наблюдения вскоре примут.

В Госэкоинспекции планируют установить видеонаблюдение

"Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса разрабатывает документацию для создания видеосистемы, которая будет мониторить состояние реки на украинско-венгерской границе. Внедрение такого наблюдения позволит вовремя выявлять мусорные заторы и принимать меры для их устранения до того, как они попадут на территорию соседней страны", – заявил Малеваный.

Он надеется, что проект реализуют в ближайшее время.

Кратко о загрязнении Тисы