Соответствующую экспертизу провели представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии.
Заметьте Годовой мусор за 2 месяца: Венгрия пожаловалась на грязь в Тисе из Украины
Новые детали о засорении Тисы
То, что наша страна производит лишь пятую часть всех отходов, засоряющих Тису, абсолютно не снимает с нас ответственности по налаживанию системы обращения с отходами,
– заявил Андрей Малеванный.
Он также добавил, что для отладки системы нужно:
- разработать схемы санитарной очистки населенных пунктов, что предполагает налаживание системы сбора и утилизации мусора;
- развивать инфраструктуру для переработки отходов – сортировочных линий, мусоросжигательных заводов;
- налаживать мониторинг состояния рек.
По словам главы Госэкоинспекции, один из шагов для внедрения такой системы наблюдения вскоре примут.
В Госэкоинспекции планируют установить видеонаблюдение
"Бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса разрабатывает документацию для создания видеосистемы, которая будет мониторить состояние реки на украинско-венгерской границе. Внедрение такого наблюдения позволит вовремя выявлять мусорные заторы и принимать меры для их устранения до того, как они попадут на территорию соседней страны", – заявил Малеваный.
Он надеется, что проект реализуют в ближайшее время.
Кратко о загрязнении Тисы
- В конце марта 2021 года Венгрия заявила об ухудшении ситуации с загрязнением Тисы. Говорилось, что за первые 2 месяца 2021 года в реку уже "приплыл" мусор, который ранее фиксировали за год.
- Это не первая ситуация, когда Венгрия страдает от мусора из Тисы. Так, в 2020 году после повышения уровня воды тонны мусора из Румынии и Украины прибыли по реке в Венгрию.
- Страна ежегодно собирает тонны мусора с реки Тиса на границе. На Раховщине, в частности, функционирует паспортизированная свалка, расположенная на берегу Тисы.
- Кстати, Украина платит штрафы за нарушение норм экологической безопасности.