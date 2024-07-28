Нічна атака "Шахедами", робота ППО в Одесі: хронологія 886 дня війни
В Україні триває 886 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти намагаються просунутися на фронті та атакують наші міста дронами й ракетами, однак Сили оборони протидіють цим діям противника, завдаючи йому великої шкоди.
Вночі 28 липня російська армія знову атакувала Україну "Шахедами", а в Одесі працювала протиповітряна оборона. Про головні новини з фронту, міжнародної арени та інші події дня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Одеська область – робота ППО по розвідувальному БпЛА. Колона урядових військ та союзних їм російських найманців була розгромлена в бою з туарегами на півночі Малі. Розгром колони малійських військ підтвердив у розмові з AFP місцевий чиновник. За його словами, військові втратили вбитими не менше 17 осіб. Колишній співробітник місії ООН у місті Кідаль на півночі Малі заявив агентству, що 15 вагнерівців було вбито або взято в полон після триденного бою. Водночас учасник руху туарегів Мосса Аг Інзома повідомив, що йдеться про "багато десятків" убитих і взятих в полон найманців російської ПВК. Як пишуть журналісти Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела, прем'єрка Італії під час зустрічі з Сі Цзіньпіном та прем'єром Китаю планує обговорити війну Росії проти України, а також війну в Секторі Гази. У виданні зауважують, що Мелоні вважає президента Китаю важливою зацікавленою стороною у війні. Прем'єрка Італії, як говорять джерела в її оточенні, схиляється до думки, що гарні відносини з Китаєм позитивно вплинуть на геополітичну ситуацію, якщо Вашингтон під президентством Трампа скоротить військову підтримку.
У Малі повстанці перерізали кілька десятків вагнерівців із Росії
Мелоні поїхала у Китай, щоб обговорити Україну
Одеська область – робота ППО по розвідувальному БпЛА.
Колона урядових військ та союзних їм російських найманців була розгромлена в бою з туарегами на півночі Малі.
Розгром колони малійських військ підтвердив у розмові з AFP місцевий чиновник. За його словами, військові втратили вбитими не менше 17 осіб.
Колишній співробітник місії ООН у місті Кідаль на півночі Малі заявив агентству, що 15 вагнерівців було вбито або взято в полон після триденного бою.
Водночас учасник руху туарегів Мосса Аг Інзома повідомив, що йдеться про "багато десятків" убитих і взятих в полон найманців російської ПВК.
Як пишуть журналісти Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела, прем'єрка Італії під час зустрічі з Сі Цзіньпіном та прем'єром Китаю планує обговорити війну Росії проти України, а також війну в Секторі Гази.
У виданні зауважують, що Мелоні вважає президента Китаю важливою зацікавленою стороною у війні. Прем'єрка Італії, як говорять джерела в її оточенні, схиляється до думки, що гарні відносини з Китаєм позитивно вплинуть на геополітичну ситуацію, якщо Вашингтон під президентством Трампа скоротить військову підтримку.