Нічна атака "Шахедами", робота ППО в Одесі: хронологія 886 дня війни

В Україні триває 886 доба повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти намагаються просунутися на фронті та атакують наші міста дронами й ракетами, однак Сили оборони протидіють цим діям противника, завдаючи йому великої шкоди.

Вночі 28 липня російська армія знову атакувала Україну "Шахедами", а в Одесі працювала протиповітряна оборона. Про головні новини з фронту, міжнародної арени та інші події дня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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