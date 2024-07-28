Ночная атака "Шахедами", работа ПВО в Одессе: хронология 886 дня войны
В Украине продолжаются 886 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты пытаются продвинуться на фронте и атакуют наши города дронами и ракетами, однако Силы обороны противодействуют этим действиям противника, нанося ему большой вред.
Ночью 28 июля российская армия снова атаковала Украину "Шахедами", а в Одессе работала противовоздушная оборона. О главных новостях с фронта, международной арены и других событиях дня – читайте в материале 24 Канала.
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Британская заявляла, что Россия активно пытается сократить разрыв в военно-техническом потенциале с Украиной. А представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в ответ на это уверенно заявил, что усилия России в конечном итоге будут безуспешными. Комментируя развитие морских технологий, Роджерс признал исключительные достижения украинских инженеров в разработке военно-морских беспилотников за минимальную цену. Он добавил, что их изобретательность на ранних этапах войны "привела к тому, что морские дроны, скоростные катера и коммерческие технологии были превращены в жизнеспособное и жизненно важное оборонительное оружие, которое серьезно сдерживало операции российского флота". В своем комментарии Ерин подчеркнул, что Россия может столкнуться с трудностями в воспроизведении украинских технологий из-за высокого уровня квалификации наших инженеров. По словам представителя ГУР, Украина посвятила много времени и усилий разработке этих технологий, что делает маловероятным успешное имитирование их Россией. Однако Роджерс подчеркнул, что у России есть возможность преуспеть в этом деле. Эксперт подчеркнул большой опыт России в военно-морской инженерии и ее способность использовать элементы собственных разработок морских беспилотников, если это необходимо. Однако, несмотря на эти возможности, эксперт предположил, что морские дроны могут быть не очень полезными в нынешнем конфликте. Россияне вывезли 1000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области в Кабардино-Балкарию на "оздоровление", Он отметил, что за более чем 2 года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессор систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который "взял шефство" над Херсонской областью. "Большинство из этих детей имеют родителей, которые в свою очередь, вероятно, предоставляют разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор является свободным в условиях оккупации, остается открытым вопросом", – объяснил омбудсмен. По его словам, во время таких поездок дети вынужденно перенимают не только культуру и традиции враждебного государства. Лубинец отметил, что вывоз детей Россией - это нарушение прав детей и международных норм защиты прав человека. Также он добавил, что Украина продолжает настаивать на необходимости получения доступа для международных организаций на ВОТ и привлечении виновных в нарушении прав украинских детей к ответственности. Как рассказали местные жители, примерно в начале второго ночи в селе Полевая было слышно несколько мощных взрывов в районе местной нефтебазы. До этого, по словам россиян, был слышен характерный звук пролета БПЛА. Российские пропагандисты отмечали, что после взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление на нефтебазе ООО "Полевая". Официальной информации относительно громких звуков в Курской области – не было. Пожар в Курской области: смотрите видео Одесская область – работа ПВО по разведывательному БПЛА. Колонна правительственных войск и союзных им российских наемников была разгромлена в бою с туарегами на севере Мали. Разгром колонны малийских войск подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник. По его словам, военные потеряли убитыми не менее 17 человек. Бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль на севере Мали заявил агентству, что 15 вагнеровцев были убиты или взяты в плен после трехдневного боя. В то же время участник движения туарегов Мосса Аг Инзома сообщил, что речь идет о "многих десятках" убитых и взятых в плен наемников российской ЧВК. Как пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, премьер Италии во время встречи с Си Цзиньпином и премьером Китая планирует обсудить войну России против Украины, а также войну в Секторе Газа. В издании отмечают, что Мелони считает президента Китая важной заинтересованной стороной в войне. Премьер Италии, как говорят источники в ее окружении, склоняется к мнению, что хорошие отношения с Китаем положительно повлияют на геополитическую ситуацию, если Вашингтон под президентством Трампа сократит военную поддержку.
Россия пытается копировать украинские морские дроны, – Business Insider
Эксперт по беспилотникам Джеймс Паттон Роджерс из института технической политики Корнелла Брукса, проанализировал ситуацию, предположив, что сосредоточенность России на копировании украинских морских дронов может быть неправильным распределением ресурсов. Как отметил Роджерс, отсутствие у Украины значительного военно-морского флота делает ее маловероятной мишенью для таких усилий.
Тысячу украинских детей россияне вывезли якобы на оздоровление
– сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
В Курской области была неспокойная ночь
В Мали повстанцы перерезали несколько десятков вагнеровцев из России
Мелони поехала в Китай, чтобы обсудить Украину
Британская заявляла, что Россия активно пытается сократить разрыв в военно-техническом потенциале с Украиной. А представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в ответ на это уверенно заявил, что усилия России в конечном итоге будут безуспешными.
Комментируя развитие морских технологий, Роджерс признал исключительные достижения украинских инженеров в разработке военно-морских беспилотников за минимальную цену.
Он добавил, что их изобретательность на ранних этапах войны "привела к тому, что морские дроны, скоростные катера и коммерческие технологии были превращены в жизнеспособное и жизненно важное оборонительное оружие, которое серьезно сдерживало операции российского флота".
В своем комментарии Ерин подчеркнул, что Россия может столкнуться с трудностями в воспроизведении украинских технологий из-за высокого уровня квалификации наших инженеров.
По словам представителя ГУР, Украина посвятила много времени и усилий разработке этих технологий, что делает маловероятным успешное имитирование их Россией.
Однако Роджерс подчеркнул, что у России есть возможность преуспеть в этом деле.
Эксперт подчеркнул большой опыт России в военно-морской инженерии и ее способность использовать элементы собственных разработок морских беспилотников, если это необходимо. Однако, несмотря на эти возможности, эксперт предположил, что морские дроны могут быть не очень полезными в нынешнем конфликте.
Россияне вывезли 1000 детей с временно оккупированных территорий Херсонской области в Кабардино-Балкарию на "оздоровление",
Он отметил, что за более чем 2 года с начала полномасштабного вторжения украинских детей в возрасте от 6,5 до 16 лет страна-агрессор систематически вывозит за тысячи километров от дома ознакомиться с "красотой" российского региона, который "взял шефство" над Херсонской областью.
"Большинство из этих детей имеют родителей, которые в свою очередь, вероятно, предоставляют разрешение на вывоз ребенка. Однако насколько такой выбор является свободным в условиях оккупации, остается открытым вопросом", – объяснил омбудсмен.
По его словам, во время таких поездок дети вынужденно перенимают не только культуру и традиции враждебного государства.
Лубинец отметил, что вывоз детей Россией - это нарушение прав детей и международных норм защиты прав человека.
Также он добавил, что Украина продолжает настаивать на необходимости получения доступа для международных организаций на ВОТ и привлечении виновных в нарушении прав украинских детей к ответственности.
Как рассказали местные жители, примерно в начале второго ночи в селе Полевая было слышно несколько мощных взрывов в районе местной нефтебазы. До этого, по словам россиян, был слышен характерный звук пролета БПЛА.
Российские пропагандисты отмечали, что после взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление на нефтебазе ООО "Полевая". Официальной информации относительно громких звуков в Курской области – не было.
Пожар в Курской области: смотрите видео
Одесская область – работа ПВО по разведывательному БПЛА.
Колонна правительственных войск и союзных им российских наемников была разгромлена в бою с туарегами на севере Мали.
Разгром колонны малийских войск подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник. По его словам, военные потеряли убитыми не менее 17 человек.
Бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль на севере Мали заявил агентству, что 15 вагнеровцев были убиты или взяты в плен после трехдневного боя.
В то же время участник движения туарегов Мосса Аг Инзома сообщил, что речь идет о "многих десятках" убитых и взятых в плен наемников российской ЧВК.
Как пишут журналисты Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, премьер Италии во время встречи с Си Цзиньпином и премьером Китая планирует обсудить войну России против Украины, а также войну в Секторе Газа.
В издании отмечают, что Мелони считает президента Китая важной заинтересованной стороной в войне. Премьер Италии, как говорят источники в ее окружении, склоняется к мнению, что хорошие отношения с Китаем положительно повлияют на геополитическую ситуацию, если Вашингтон под президентством Трампа сократит военную поддержку.