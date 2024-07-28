Ночная атака "Шахедами", работа ПВО в Одессе: хронология 886 дня войны

В Украине продолжаются 886 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты пытаются продвинуться на фронте и атакуют наши города дронами и ракетами, однако Силы обороны противодействуют этим действиям противника, нанося ему большой вред.

Ночью 28 июля российская армия снова атаковала Украину "Шахедами", а в Одессе работала противовоздушная оборона. О главных новостях с фронта, международной арены и других событиях дня – читайте в материале 24 Канала.

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