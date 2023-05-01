У Сирії турецька розвідка ліквідувала ватажка ІДІЛ, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запевнив, що розвідка його країни ліквідувала лідера так званої "Ісламської держави" (ІДІЛ). Власне, йдеться про Абу Хусейна аль-Кураші.

Турецький лідер зазначив, що вистежування аль-Кураші відбувалось протягом тривалого часу. Окрім того, важливо, в Анкарі одними з перших у світі оголосили ІДІЛ терористичною організацією. Відбулось це ще у 2013 році.

Дивіться також Православний джихад: як Росія поринає у міжрелігійну війну

Боротьба триває

Зазначимо, що на момент ліквідації ісламський терорист перебував у Сирії. Ердоган також констатував, що його країна буде продовжувати боротьбу з тероризмом "без будь-якої дискримінації". Себто ворогом у цьому протистоянні будуть саме злочинці-терористи, а не – мусульмани загалом.

Я вперше говорю про це тут. Цю особу (Абу Хусейна аль-Кураші – 24 Канал) було нейтралізовано в ході операції, проведеної Національною розвідувальною організацією,

– сказав Ердоган у прямому ефірі турецького мовника.

Додамо, що від 2013 року відомо про десятки терористичних актів, які спричинила так звана "Ісламська держава" на території Туреччини.

Власне, саме тому в Анкарі ухвалили рішення розпочати всередині країни та за кордоном антитерористичну операцію – аби запобігти подальшим нападам.

Дивіться також "Миротворець" та суворий правитель: що відомо про президента Туреччини Ердогана

Захід та ісламофобія