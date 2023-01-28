Про це під час інтерв'ю телеканалу YLE TV1 заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто. Питання про причетність Росії до інциденту вивчають, однак попередньо це ймовірний варіант.

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Усе для блокування членства в НАТО

Після того, як Расмус Палудан спалив Коран, Туреччина тут же заявила про відмову підтримувати членство Швеції в НАТО. Тож глава МЗС Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною, адже зрив північноатлантичної інтеграції вигідний Кремлю.

Потенційні зв’язки Палудана з Росією були досліджені, і були знайдені певні зв’язки в його оточенні,

– завив Хаавісто.

Дипломат назвав неприпустимим прагнення Росії чи іншої сторони заблокувати членство Швеції, а разом із ним фактично й Фінляндії, в НАТО. Однак Хаавісто вірить, що Туреччина після виборів у травні повернеться до теми ратифікації протоколу про вступ Швеції і Фінляндії до Альянсу. Гельсінкі тримають контакт з Анкарою, а глави МЗС проводять переговори доволі часто, однак Хаавісто відзначив, що дуже малоймовірним є те, що Фінляндія може стати членом НАТО раніше за Швецію.

Мітинг проплатив проросійський пропагандист

Расмус Палудан, який підпалив Коран перед турецьким посольством, заявив що отримав пропозицію підпалити Коран від Фріка, який зараз працює є з дочірньою компанією Russia Today. Крім цього, співорганізатором провокації був ще один журналіст ультраправого видання Exakt 24. Політик заявив, що підпал Корану був ідеєю Фріка та вищезгаданого журналіста.

Він додав, що за акцію отримав фінансову допомогу у розмірі 320 шведських крон від Чанга Фріка. Ці гроші він використав для розгляду заяви на дозвіл демонстрації від правоохоронців. Палудан обіцяв палити Коран щоп'ятниці, поки Швецію не візьмуть в НАТО.

Чанг Фрік підтвердив, що заплатив за організацію акції проти Туреччини, але виправдовується, що палити Коран ніхто не просив. Відомо, що Фрік відвідував Москву й брав участь у пропагандистських шоу. Крім цього, він у своїх соцмережах показував фото, на яких позував у футболках із зображенням Владіміра Путіна та символікою Росії.