Об этом во время интервью телеканалу YLE TV1 заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Вопросы о причастности России к инциденту изучают, однако предварительно это вероятный вариант.

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Все для блокирования членства в НАТО

После того, как Расмус Палудан сжег Коран, Турция тут же заявила об отказе поддерживать членство Швеции в НАТО. Глава МИД Финляндии намекнул, что Россия может быть причастной, ведь срыв североатлантической интеграции выгоден Кремлю.

Потенциальные связи Палудана с Россией были исследованы, и были найдены определенные связи в его окружении,

– взвыл Хаависто.

Дипломат назвал недопустимым стремление России или другой стороны заблокировать членство Швеции, а вместе с ним фактически и Финляндии в НАТО. Однако Хаависто верит, что Турция после выборов в мае вернется на тему ратификации протокола о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс. Хельсинки держат контакт с Анкарой, а главы МИД проводят переговоры довольно часто, однако Хаависто отметил, что очень маловероятно то, что Финляндия может стать членом НАТО раньше Швеции.

Митинг проплатил пророссийский пропагандист

Расмус Палудан, поджегший Коран перед турецким посольством, заявил, что получил предложение поджечь Коран от Фрика, который сейчас работает с дочерней компанией Russia Today. Кроме того, соорганизатором провокации был еще один журналист ультраправого издания Exakt 24. Политик заявил, что поджог Корана был идеей Фрика и вышеупомянутого журналиста.

Он добавил, что за акцию получил финансовую помощь в 320 шведских крон от Чанга Фрика. Эти деньги он использовал для рассмотрения заявления о разрешении демонстрации от правоохранителей. Палудан обещал курить Коран каждую пятницу, пока Швецию не примут в НАТО.

Чанг Фрик подтвердил, что заплатил за организацию акции против Турции, но оправдывается, что поджигать Коран никто не просил. Известно, что Фрик посещал Москву и участвовал в пропагандистских шоу. Кроме того, он в своих соцсетях показывал фото, на которых позировал в футболках с изображением Владимира Путина и символикой России.