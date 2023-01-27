Через провокацію Туреччина скасувала візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона, який був запланований раніше. Поїздка мала відбутися сьогодні, 27 січня.

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Про що розповів провокатор

Шведське видання Helsingin Sanomat назвало Расмуса Палудана, який спалив священну книгу мусульман, ісламофобом. Політик очолює партію "Жорсткий курс". У коментарях для місцевих журналістів він підтвердив, що отримав пропозицію підпалити Коран від Фріка, який зараз працює є з дочірньою компанією Russia Today. Крім цього, співорганізатором провокації був ще один журналіст ультраправого видання Exakt 24.

Це була їхня ідея спалити Коран перед турецьким посольством, – заявив Палудан.

Він додав, що за акцію отримав фінансову допомогу у розмірі 320 шведських крон від Чанга Фріка. Ці гроші він використав для розгляду заяви на дозвіл демонстрації від правоохоронців. Палудан обіцяв палити Коран щоп'ятниці, поки Швецію не візьмуть в НАТО.

Провокація в Данії

Палудан вирішив повторити провокацію і в Данії. Він спалив Коран у Копенгагені. Видання СNN Türk розповіло, що після цього Туреччина викликала посла Данії.

"Посла Данії в Анкарі викликали в МЗС після того, як стало відомо, що Данія дозволила акцію, пов'язану з нападом на священний Коран. Послу наголосили на недопустимості надання дозволу на повторне спалення Корану", – анонімно розповів один з дипломатів.

Виправдання пропагандиста

Для журналістів The Insider Фрік підтвердив, що заплатив гроші Палудану. Проте він переконує – ніхто не вимагав палити Коран.

Я особисто не заохочував спалювати релігійні писання. Я хотів допомогти провести акцію протесту конкретно проти Туреччини, а не дратувати мусульман, – сказав пропагандист.

Він заперечив, що його дії пов'язані з вказівками Кремля. Відомо, що Фрік відвідував Москву й брав участь у пропагандистських шоу. Крім цього, він у своїх соцмережах показував фото, на яких позував у футболках із зображенням Владіміра Путіна та символікою Росії.



Соцмережі Фріка / Скриншоти Golos islama

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