Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" може ніколи більше не вийти в плавання, – ЗМІ

Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який росіяни відправили на ремонт ще у 2015 році, не плавав уже понад 7 років. Тож, постає питання, чи буде він ще задіяний у російському флоті.

На це звернув увагу американський оглядач, аналітик із питань оборони та національної безпеки Гаррісон Касс.

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Оскільки авіаносці складні і надзвичайно дорогі – як у виробництві, так і в обслуговуванні. Відповідно, лише заможні країни, які мають запасні ресурси, можуть покрити витрати на розробку та розміщення авіаносця,

– зазначає автор.

Так, наприклад, США мають 11 авіаносців. Китай працює над розширенням свого флоту та планує спуск на воду третього авіаносця. Індія та Італія мають по два. Велика Британія також має два, але вивело з експлуатації 41 авіаносець.

"А у Росії, паперового тигра, залишився лише "Адмірал Кузнєцов", який, як багато хто вважає, ніколи більше не вийде в море", – зазначає Касс.

Характеристика авіаносця

Довідка. "Адмірал Кузнєцов" – це копія американського авіаносця "Німіц" або "Форд". Втім, як зазначає оглядач, на практиці це застаріле судно, яке курсує на мазуті. А це визначає, що "Кузнєцов" може працювати лише 45 днів поспіль, без дозаправки.

За стандартами "Адмірал Кузнєцов" не є особливо складним кораблем. Кузнєцов має довжину 304 метри, ширину 72 метри і осадку 7 метрів. Повна водотоннажність судна становить близько 58 000 тонн.

Для руху "Кузнєцов" використовує парові турбіни, 8 котлів, що працюють під турбонаддувом, 4 вали і 4 гребних гвинти з фіксованим кроком – кожен з яких генерує 2011 кінських сил, або 1500 кіловатів, і може розігнати "Кузнєцов" до 29 вузлів.

На борту авіаносця є 1690 членів екіпажу (значно менше, ніж близько 5000 на борту американського авіаносця класу "Німіц"). "Адмірал Кузнєцов" може переносити 18 Су-33, 6 МіГ-29К, чотири Ка-31 і два Ка-27.

На озброєнні "Адмірал Кузнєцов" має шість гармат АК-630 АА, вісім ЗРК CADS-N-1 "Каштан", 12 ЗРК П-700 "Граніт" і двадцять чотири 8-елементні пускові установки 3К95 "Кинжал" ЗРК VLS RBU-12000 USAV-1 ASW.

Чому ж судно не вивели у плавання

Офіційно росіяни кажуть, що "Адмірал Кузнєцов" проходить капітальний ремонт із програмою модернізації, яка має продовжити термін служби човна ще на чверть століття. Втім, спершу терміни "оновлення" встановили до 2021 року, а згодом продовжили на невизначений термін.

Частково через те, що в жовтні 2018 року "Кузнєцов" був пошкоджений, коли затонув сухий док PD-50, внаслідок чого 70-тонний кран пробив у палубі "Кузнєцова" отвір площею 18 квадратних метрів.

Водночас росіяни можуть не виводити судно у плавання тому, що просто бояться втратити його.

Росія втрачає свій флот