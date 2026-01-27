Експорт українських яєць б'є рекорди: виторг зріс майже утричі

За підсумками 2025 року Україна суттєво наростила експорт яєць, збільшивши постачання більш ніж на дві третини. Разом із цим експортний виторг галузі зріс у 2,8 раза порівняно з попереднім роком.

Більшість експорту яєць прямує до ЄС

У 2025 році українські виробники експортували 2,05 мільярда яєць, що на 65,6 відсотка більше, ніж роком раніше, повідомляє Союз птахівників України. Водночас доходи від експорту сягнули 201,9 мільйона доларів США, що у 2,8 раза перевищує показник 2024 року.

Найбільшими ринками збуту українських яєць стали Іспанія, Велика Британія, Чехія, Польща, Хорватія та Ізраїль. Сукупно на ці країни припала значна частка всього експорту продукції у 2025 році.

Зверніть увагу! Паралельно Україна наростила постачання яєчних продуктів: за рік було експортовано 8,2 тисячі тонн на суму 47,8 мільйона доларів США. Основними імпортерами цієї продукції стали Латвія, Італія, Польща та Данія, а валютна виручка у цьому сегменті зросла більш ніж на 40 відсотків.

Українська продукція помітно зміцнила позиції на європейському ринку: частка країн Європейського Союзу в експорті яєць досягла 73,4 відсотка, а у сегменті яєчних продуктів – 92,6 відсотка. Попит підтримували проблеми з виробництвом яєць у країнах ЄС через складну епізоотичну ситуацію та зростання цін.

Важливо! Водночас вітчизняний сектор птахівництва поступово відновлюється після втрат поголів'я та виробничих потужностей на сході і півдні України на початку повномасштабної війни. За умов зменшення чисельності населення та слабкої купівельної спроможності саме експорт залишається ключовим чинником стабільності внутрішнього ринку та продовольчої безпеки.

