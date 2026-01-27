Экспорт украинских яиц бьет рекорды: выручка выросла почти втрое
- В 2025 году Украина экспортировала 2,05 миллиарда яиц, увеличив выручку до 201,9 миллиона долларов США, что в 2,8 раза превышает показатель 2024 года.
- Основными рынками сбыта стали Испания, Великобритания, Чехия, Польша, Хорватия и Израиль, а доля экспорта в ЕС достигла 73,4 процента.
По итогам 2025 года Украина существенно нарастила экспорт яиц, увеличив поставки более чем на две трети. Вместе с этим экспортная выручка отрасли выросла в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом.
Большинство экспорта яиц направляется в ЕС
В 2025 году украинские производители экспортировали 2,05 миллиарда яиц, что на 65,6 процента больше, чем годом ранее, сообщает Союз птицеводов Украины. В то же время доходы от экспорта достигли 201,9 миллиона долларов США, что в 2,8 раза превышает показатель 2024 года.
Крупнейшими рынками сбыта украинских яиц стали Испания, Великобритания, Чехия, Польша, Хорватия и Израиль. Совокупно на эти страны пришлась значительная доля всего экспорта продукции в 2025 году.
Обратите внимание! Параллельно Украина нарастила поставки яичных продуктов: за год было экспортировано 8,2 тысячи тонн на сумму 47,8 миллиона долларов США. Основными импортерами этой продукции стали Латвия, Италия, Польша и Дания, а валютная выручка в этом сегменте выросла более чем на 40 процентов.
Украинская продукция заметно укрепила позиции на европейском рынке: доля стран Европейского Союза в экспорте яиц достигла 73,4 процента, а в сегменте яичных продуктов – 92,6 процента. Спрос поддерживали проблемы с производством яиц в странах ЕС из-за сложной эпизоотической ситуации и роста цен.
Важно! В то же время отечественный сектор птицеводства постепенно восстанавливается после потерь поголовья и производственных мощностей на востоке и юге Украины в начале полномасштабной войны. В условиях уменьшения численности населения и слабой покупательной способности именно экспорт остается ключевым фактором стабильности внутреннего рынка и продовольственной безопасности.
