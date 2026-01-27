Крупный рогатый скот из Украины поедет в Алжир

Ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжирской Народной Демократической Республики согласовала формы ветеринарных документов, необходимых для экспорта крупного рогатого скота из Украины. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте также Экспорт мяса птицы принес Украине более 1,1 миллиарда долларов за год

Речь идет об утверждении трех документов: ветеринарного сертификата здоровья для экспорта мясного крупного рогатого скота, санитарно-ветеринарного сертификата для экспорта племенного крупного рогатого скота и ветеринарного сертификата здоровья для экспорта животных, предназначенных для откорма.

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей отмечают, что открытие новых направлений экспорта является результатом системной работы по расширению доступа украинской продукции на внешние рынки. С начала года Украина уже получила доступ к пяти новым рынкам продукции животного происхождения.

Обратите внимание! Согласованные формы ветеринарных сертификатов обнародованы на официальном вебпортале Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в разделе "Международное сотрудничество" – "Ветеринария и безопасность" – "Сертификаты на экспорт из Украины".

Украина открывает новые рынки: производители будут продавать мясо в Африке