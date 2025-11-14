Україна втратила 900 мільйонів доларів на пшениці через нові квоти ЄС

Нещодавно ЄС ввели торгівельні квоти щодо української продукції, які мали на меті послабити навантаження на українських виробників. Однак Україна все одно втрачає значну суму через обмеження.

Україна втрачає через нову торгівельну угоду

Наукова директорка та керівниця "Центру економічних досліджень" Вероніка Мовчан розповіла, що нова торгівельна угода між Україною та ЄС покращує доступ продукції порівняно зі старими квотами, повідомляє 24 Канал із посиланням на УКАБ. Однак ця угода не повністю компенсує умови, якими наша країна користувалася під час автономних торгівельних заходів.

Читайте також Вартість кукурудзи зросла на експортному ринку України

Експертка зазначила, що проведене дослідження порівнювало три різні режими: старі квоти ПВЗВТ, автономні торгівельні заходи (ATMs) 2022 – 2025 років і нові тарифні квоти, погоджені у жовтні 2025 року.

У межах оновленої угоди було скасовано чотири квоти та розширено ще 26 – зокрема на мед, цукор, ячмінні крупи та висівки. Якщо використати ці можливості повністю, це може збільшити безмитний експорт приблизно на $630 млн на рік, що становить покращення на 35% порівняно з попередньою системою квот,

– зазначила Мовчан.

Однак порівняно з ліберальним торгівельним режимом, який діяв у межах ATMs, повернення тарифних квот суттєво обмежує доступ до ринку для низки ключових продуктів, додала вона. Оціночне скорочення експорту до ЄС становить близько 1,1 мільярда доларів на рік, з яких приблизно 900 мільйонів доларів припадає на пшеницю. Серед інших товарів, що постраждали – ячмінь, м'ясо птиці, яйця, цукор, мед і яблучний сік.

Моделювання показує, що українські виробники можуть частково перенаправити експорт на ринки третіх країн, компенсувавши частину втрат. Проте, через вищі транспортні витрати та менш сприятливі ціни, лише близько трьох чвертей скорочення щодо ЄС можна реально компенсувати. Це залишає щорічний дефіцит у розмірі приблизно 250 мільйонів доларів, або 0,6% від загального обсягу експорту України у 2024 році.

Ці результати підкреслюють необхідність передбачуваного та заснованого на доказах діалогу між Україною та Європейським Союзом. Попри те, що нові тарифні квоти є кроком уперед порівняно з довоєнним режимом, вони досі недостатні для повного відновлення доступу до ринку ЄС,

– підсумувала Вероніка Мовчан.

За її словами, подальша співпраця у сферах логістики, спрощення торгівлі та гармонізації ринкових стандартів буде ключовою для підтримки експортного потенціалу агросектору України та поглиблення економічної інтеграції.

Україна доправила до Сирії два вантажних судна із зерном