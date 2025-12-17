Українським зерновим коридором пішло на експорт майже 100 мільйонів тонн зерна

Навіть в умовах війни та постійних ворожих ударів по портах, залізниці та енергетиці, український зерновий коридор працює. Ба більше, він забезпечує більшість зернового трафіку, що йде з України на експорт.

Морський коридор забезпечує експорт зерна

Український морський коридор від початку функціонування забезпечив транспортування 162 мільйонів тонн вантажів, з яких понад 98 мільйонів тонн – зерно, повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу. Коридором пройшли майже 7 тисяч суден, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України.

Він зазначив, що попри постійні удари по портовій, енергетичній та залізничній інфраструктурі Україна зберігає морський експорт і свій внесок у глобальну продовольчу безпеку.

Постачання українського зерна, олії, кукурудзи та ячменю охоплюють 55 країн світу. Для багатьох із них, особливо в Північній Африці, це єдиний економічно можливий шлях доставки,

– наголосив Кулеба.

За його словами, робота над посиленням безпеки морських портів триває щодня. АМПУ у тісній взаємодії з військовими, правоохоронними органами та бізнесом впроваджує додаткові заходи для захисту інфраструктури та безпечного проходження суден. Водночас у фокусі – безпека працівників: триває робота над розширенням мережі укриттів у портах. Окрема увага приділяється енергетичній стійкості.

За словами віцепрем'єра, впроваджуються резервні джерела живлення, встановлюються когенераційні установки, модернізується критична інфраструктура. Порти адаптуються до роботи в умовах енергетичних обмежень та комбінованих атак – усе для того, щоб забезпечити безперервність експортних операцій.

