По украинскому зерновому коридору ушло на экспорт почти 100 миллионов тонн зерна

Даже в условиях войны и постоянных вражеских ударов по портам, железной дороге и энергетике, украинский зерновой коридор работает. Более того, он обеспечивает большинство зернового трафика, идущего из Украины на экспорт.

Морской коридор обеспечивает экспорт зерна

Украинский морской коридор с начала функционирования обеспечил транспортировку 162 миллионов тонн грузов, из которых более 98 миллионов тонн – зерно, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Кулебу. Коридором прошли почти 7 тысяч судов, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

Он отметил, что несмотря на постоянные удары по портовой, энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украина сохраняет морской экспорт и свой вклад в глобальную продовольственную безопасность.

Поставки украинского зерна, масла, кукурузы и ячменя охватывают 55 стран мира. Для многих из них, особенно в Северной Африке, это единственный экономически возможный путь доставки,

– подчеркнул Кулеба.

По его словам, работа над усилением безопасности морских портов продолжается ежедневно. АМПУ в тесном взаимодействии с военными, правоохранительными органами и бизнесом внедряет дополнительные меры для защиты инфраструктуры и безопасного прохождения судов. В то же время в фокусе – безопасность работников: продолжается работа над расширением сети укрытий в портах. Отдельное внимание уделяется энергетической устойчивости.

По словам вице-премьера, внедряются резервные источники питания, устанавливаются когенерационные установки, модернизируется критическая инфраструктура. Порты адаптируются к работе в условиях энергетических ограничений и комбинированных атак – все для того, чтобы обеспечить непрерывность экспортных операций.

