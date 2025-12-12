Экспорт зерновых и продукции просел

Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2025/26 маркетинговом году по состоянию на 12 декабря составил 13,3 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагро. Это на 6 миллионов тонн, или 31% меньше показателя прошлого сезона.

Читайте также Урожай и экспорт кукурузы в Украине упадет: USDA ухудшил прогноз

Данные Государственной таможенной службы свидетельствуют, что пшеницы отправлено на экспорт 7,5 миллионов тонн. Это на 1,6 миллиона тонн, или 18% меньше прошлогодних объемов.

Поставки ячменя на внешние рынки составляет более 1,2 миллиона тонн. Уменьшение относительно показателя на эту же дату прошлого сезона составляет 36%.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Ржи отправляли на экспорт в объеме 0,2 тысячи тонн, что в десятки раз меньше прошлогодних 10,8 тысячи тонн.

Кукурузы экспортировано 4,4 миллиона тонн, что в 1,8 раза меньше отгрузок прошлого сезона.

Экспорт муки из Украины составил 29,3 тысячи тонн, что на 16% меньше прошлогоднего показателя.

Цены на пшеницу в портах Украины начали снижаться