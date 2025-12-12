В Іспанії лютує небезпечна хвороба тварин: у фермерів великі збитки

В одній з провінцій Іспанії розгорілася епідемія африканської чуми свиней, що сильно вплинуло на прибутки свинарів. Через обмеження експорт став неможливим, через що виробники втрачають десятки мільйонів євро щотижня.

АЧС сильно вдарила по свинарях Каталонії

Міністр сільського господарства Каталонії Оскар Ордейг заявив, що перших свиней з ферм, розташованих у 20-кілометровій зоні стримування африканської чуми свиней у Каталонії (Іспанія), почали доставляти на бойні, повідомляє 24 Канал із посиланням на CatalanNews.

Він зазначив, що м'ясо 35,6 тисячі свиней, яких заб'ють, буде продаватися споживачам на внутрішньому ринку, оскільки експорт заборонено. Оскар Ордейг підтвердив, що тварини пройшли всі тести, які підтвердили їхню неінфікованість.

Профспілки фермерів Unió de Pagesos та Asaja заявили, що АЧС завдає збитків у розмірі 24 млн євро на тиждень по всій Іспанії. Тому для них фінансова допомога у розмірі 10 мільйонів євро, оголошена урядом Каталонії, є недостатньою.

Цього буде недостатньо, і ми продовжуватимемо наполягати на нових субсидіях, виходячи з потреб сектору, – сказав керівник сектору свинарства в Unió de Pagesos Россенд Салтівері після зустрічі з владою Каталонії. Галузь також закликає до рішучого скорочення популяції диких кабанів.

