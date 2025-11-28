На Тернопільщині знову АЧС

Новий випадок африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовано в Гримайлівській громаді на Тернопільщині, повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. У відібраному патологічному матеріалі Івано-Франківська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби виявила наявність вірусу АЧС.

Читайте також На Тернопільщині зафіксували випадки небезпечної хвороби тварин

Працівники Чортківської районної державної лікарні ветеринарної медицини провели усі необхідні ветеринарно-санітарні заходи: загиблу тварину спалено та захоронено, територію ретельно продезінфіковано.

У день підтвердження діагнозу відбулося позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Гримайлівській селищній раді. Територію оголошено неблагополучним пунктом щодо АЧС, визначено зони захисту та спостереження, затверджено детальний план реагування.

План передбачає: посилений моніторинг диких тварин, інформування населення про ризики, обмеження на переміщення свиней, контроль мисливських угідь, повторну дезінфекцію території.

Зверніть увагу! Держпродспоживслужба Тернопільщини закликає громадян не торкатися трупів диких тварин і негайно повідомляти про підозрілі випадки загибелі свиней. Ситуація перебуває під постійним контролем. Триває щоденний моніторинг. Останній випадок АЧС на Тернопільщині фіксували 15 листопада поточного року.

Понад 100 тисяч курей та індиків знищили у Польщі через пташиний грип