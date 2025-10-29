У Польщі забили 100 000 курей через хворобу

Протягом останніх днів в Ілавському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства було виявлено три спалахи пташиного грипу, через що забили понад 31 000 індиків та 72 000 бройлерів, повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24. Повіт є центром птахівництва регіону, де працює понад 100 птахоферм та інкубаторів.

Останніми днями пташиний грип було виявлено на фермах у Кам'яні Дужому та Ласечні в гміні Ілава, а також у селі Сліва в гміні Залево. Уражені ферми були змушені забити цілі отари. Ветеринарні служби визначили захисні зони та додаткову буферну зону навколо них.

Де це було можливо, птахівники проводили профілактичний забій здорових тварин, але це було можливо не скрізь,

– говорить районний ветеринар в Ілаві Малгожата Калітовська.

Вона також визнала, що пташиний грип існує в Ілавському районі вже багато років через його розташування та природним цінностям.

Оскільки ми є регіоном, де вирощують птицю, фермери знають, що вони повинні бути особливо пильними щодо санітарних заходів, щоб запобігти поширенню хвороби. Враховуючи розмір наших отар, спалах хвороби створює серйозну проблему для фермерів. Деякі фермери мають багатоповерхові курники,

– говорить Калітовська.

Цікаво! З початку 2025 року у Вармінсько-Мазурському воєводстві підтверджено 22 спалахи пташиного грипу серед племінних зграй.

