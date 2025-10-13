Тривала посуха змусила багатьох французьких виноградарів перейти на вирощування агави. Рослини вирощують за мексиканськими технологіями.

Чому виноград почали замінювати на агаву?

Французьке виноробне господарство Maison Chapoutier почало вирощувати агаву замість винограду через тривалу посуху, повідомляє 24 Канал із посиланням на ICI.

Як розповів керівник проєкту Карель Обіно, у червні 2025 року висаджено 2 тисячі рослин агави на площі 1 гектар у громаді Валліг'єр, поблизу Ремулена.

Ми вирішили ризикнути і спробувати культуру, яка потребує мінімум води. На врожай доведеться чекати 10 – 15 років,

– сказав він.

Зверніть увагу! Обіно зазначив, що це одна з перших плантацій агави у Франції, створена за зразком мексиканських технологій. Відстань між рослинами становить 1 метр, а посадкові ями ретельно підготовані, щоб забезпечити приживлення.

Агава, яка природно росте на сухих кам'янистих землях, типових для цього регіону, потребує мінімального зрошення і добре переносить посушливі умови. Єдиним ризиком для культури Обіно вважає можливі зимові заморозки.

Важливо! Він нагадав, що Maison Chapoutier інвестувала у виноградники ще у 2015 році, але через зміну клімату частина угідь стала непридатною для вирощування цієї культури. "Раніше тут було 35 гектар, тепер залишилося лише 20. Виноград страждає від спеки, тому ми шукаємо альтернативи".

