Длительная засуха заставила многих французских виноградарей перейти на выращивание агавы. Растения выращивают по мексиканским технологиям.

Почему виноград начали заменять на агаву?

Французское винодельческое хозяйство Maison Chapoutier начало выращивать агаву вместо винограда из-за длительной засухи, сообщает 24 Канал со ссылкой на ICI.

Как рассказал руководитель проекта Карель Обино, в июне 2025 года высажено 2 тысячи растений агавы на площади 1 гектар в общине Валлигьер, вблизи Ремулена.

Мы решили рискнуть и попробовать культуру, которая требует минимум воды. Урожай придется ждать 10 – 15 лет,

– сказал он.

Обратите внимание! Обино отметил, что это одна из первых плантаций агавы во Франции, создана по образцу мексиканских технологий. Расстояние между растениями составляет 1 метр, а посадочные ямы тщательно подготовлены, чтобы обеспечить приживление.

Агава, которая естественно растет на сухих каменистых землях, типичных для этого региона, требует минимального орошения и хорошо переносит засушливые условия. Единственным риском для культуры Обино считает возможные зимние заморозки.

Важно! Он напомнил, что Maison Chapoutier инвестировала в виноградники еще в 2015 году, но из-за изменения климата часть угодий стала непригодной для выращивания этой культуры. "Раньше здесь было 35 гектар, теперь осталось только 20. Виноград страдает от жары, поэтому мы ищем альтернативы".

