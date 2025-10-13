Почему виноград начали заменять на агаву?

Французское винодельческое хозяйство Maison Chapoutier начало выращивать агаву вместо винограда из-за длительной засухи, сообщает 24 Канал со ссылкой на ICI.

Как рассказал руководитель проекта Карель Обино, в июне 2025 года высажено 2 тысячи растений агавы на площади 1 гектар в общине Валлигьер, вблизи Ремулена.

Мы решили рискнуть и попробовать культуру, которая требует минимум воды. Урожай придется ждать 10 – 15 лет,

– сказал он.

Обратите внимание! Обино отметил, что это одна из первых плантаций агавы во Франции, создана по образцу мексиканских технологий. Расстояние между растениями составляет 1 метр, а посадочные ямы тщательно подготовлены, чтобы обеспечить приживление.

Агава, которая естественно растет на сухих каменистых землях, типичных для этого региона, требует минимального орошения и хорошо переносит засушливые условия. Единственным риском для культуры Обино считает возможные зимние заморозки.

Важно! Он напомнил, что Maison Chapoutier инвестировала в виноградники еще в 2015 году, но из-за изменения климата часть угодий стала непригодной для выращивания этой культуры. "Раньше здесь было 35 гектар, теперь осталось только 20. Виноград страдает от жары, поэтому мы ищем альтернативы".

