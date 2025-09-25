Виноградники страдают от недостатка влаги

В Одесской области виноградники компании "Орион" в этом году страдают от аномальной засухи, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юг сегодня".

Агроном хозяйства Николай Атмажов рассказывает, что на площадях выращивают более 10 сортов винограда, среди которых столовые Левия, Преображение, Рошформиш, Велес, Анюта, Сувенир, а также Молдова. Кроме того, созревают винные сорта – реквители, алиготе, кабарне и сеперави.

В этом году засуха очень сильно повлияла, осадков и 200 миллиметров не выпало. Поэтому в основном мы выходим из ситуации только капельным поливом,

– отмечает он.

По словам Атмажова, орошение в этом году почти невозможно из-за пересыхания придунайских озер. При этом виноградари потратили в полтора раза больше воды, чем в прошлом году, ведь осадков практически не было.

Ситуацию осложняет и нехватка рабочей силычасть людей уехала или служит в Вооруженных силах, а молодежь не спешит работать в аграрном секторе. К тому же климатические изменения привели к тому, что виноград начали выращивать в Днепропетровской и Житомирской областях, что усиливает конкуренцию на рынке.

Важно! Несмотря на трудности, сезон сбора винограда стартовал, и продукция с юга Одесской области уже поступает в продажу по всей Украине.

