Виноградники страждають від нестачі вологи

На Одещині виноградники компанії "Оріон" цього року потерпають від аномальної посухи, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Південь сьогодні".

Агроном господарства Микола Атмажов розповідає, що на площах вирощують понад 10 сортів винограду, серед яких столові Левія, Преображение, Рошформиш, Велес, Анюта, Сувенир, а також Молдова. Окрім того, достигають винні сорти – реквітелі, аліготе, кабарне та сепераві.

Цього року посуха дуже сильно вплинула, опадів і 200 міліметрів не випало. Тому в основному ми виходимо з ситуації тільки крапельним поливом,

– зазначає він.

За словами Атмажова, зрошення цього року майже неможливе через пересихання придунайських озер. При цьому виноградарі витратили у півтора раза більше води, ніж торік, адже опадів практично не було.

Ситуацію ускладнює й нестача робочої сили: частина людей виїхала або служить у Збройних силах, а молодь не поспішає працювати в аграрному секторі. До того ж кліматичні зміни призвели до того, що виноград почали вирощувати у Дніпропетровській та Житомирській областях, що посилює конкуренцію на ринку.

Важливо! Попри труднощі, сезон збору винограду стартував, і продукція з півдня Одещини вже надходить у продаж по всій Україні.

Виноградарство буде і на Київщині: південь України очікують посухи