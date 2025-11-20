Україна створить агрохаб у Гані: які функції він буде виконувати

Україна планує створити в Африці мережу агрохабів, один з яких невдовзі має з'явитися у Гані. Він буде функціонувати як Центр перероблювання та розподілу харчових продуктів.

Навіщо потрібен агрохаб у Гані?

Україна створить мережу Центрів переробки й розподілу українських продуктів в Західній Африці з метою посилання глобальної продовольчої стабільності в регіоні і перший агрохаб буде у Республіці Гана. Про це у межах IV Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Food from Ukraine зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Читайте також Китай купує сою у США попри нижчі ціни в Бразилії

Підписавши Меморандум з Ганою, Україна бере на себе зобов'язання забезпечити технологічну експертизу, обладнання та технічну підтримку, а Гана – надати земельні ділянки, необхідні дозволи, доступ до інфраструктури та правові гарантії для реалізації проєкту.

Запуск спільного Центру переробки та розподілу харчових продуктів у Гані стане важливим кроком до розширення української присутності на африканських ринках та допоможе забезпечити доступ мільйонів людей до якісної їжі. Партнерство України з Ганою – це не лише про торгівлю. Це стратегічний внесок у глобальну продовольчу безпеку та розвиток стійких ланцюгів постачання,

– говорить заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Він додав, що у час, коли Росія намагається використовувати продовольство як інструмент тиску, ми демонструємо, що Україна є надійним і прогнозованим партнером для країн Західної Африки.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Очікується, що реалізація домовленостей забезпечить:

збільшення експорту української агропродукції до країн Африки;

створення Центру переробки та розподілу в Гані, що стане логістичним хабом для українських продуктів;

залучення іноземних інвестицій у переробку, логістику та агротехнології;

розвиток місцевої інфраструктури та створення робочих місць у Гані;

зміцнення політичного та економічного партнерства між Україною та країнами Африки;

посилення продовольчої безпеки регіону, особливо у країнах, що залежать від імпорту зерна та борошна.

Україна втратила 900 мільйонів доларів на пшениці через нові квоти ЄС