Украина создаст агрохаб в Гане: какие функции он будет выполнять
- Украина планирует создать агрохаб в Гане для переработки и распределения пищевых продуктов, с целью укрепления глобальной продовольственной стабильности в регионе.
- Меморандум с Ганой предусматривает, что Украина предоставит технологическую экспертизу, а Гана обеспечит земельные участки и инфраструктуру для реализации проекта.
Украина планирует создать в Африке сеть агрохабов, один из которых вскоре должен появиться в Гане. Он будет функционировать как Центр переработки и распределения пищевых продуктов.
Зачем нужен агрохаб в Гане?
Украина создаст сеть Центров переработки и распределения украинских продуктов в Западной Африке с целью ссылки глобальной продовольственной стабильности в регионе и первый агрохаб будет в Республике Гана. Об этом в рамках IV Международной конференции по продовольственной безопасности Food from Ukraine отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Подписав Меморандум с Ганой, Украина берет на себя обязательства обеспечить технологическую экспертизу, оборудования и техническую поддержку, а Гана – предоставить земельные участки, необходимые разрешения, доступ к инфраструктуре и правовые гарантии для реализации проекта.
Запуск совместного Центра переработки и распределения пищевых продуктов в Гане станет важным шагом к расширению украинского присутствия на африканских рынках и поможет обеспечить доступ миллионов людей к качественной пище. Партнерство Украины с Ганой – это не только о торговле. Это стратегический вклад в глобальную продовольственную безопасность и развитие устойчивых цепей поставок,
– говорит заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.
Он добавил, что во время, когда Россия пытается использовать продовольствие как инструмент давления, мы демонстрируем, что Украина является надежным и прогнозируемым партнером для стран Западной Африки.
Ожидается, что реализация договоренностей обеспечит:
- увеличение экспорта украинской агропродукции в страны Африки;
- создание Центра переработки и распределения в Гане, что станет логистическим хабом для украинских продуктов;
- привлечение иностранных инвестиций в переработку, логистику и агротехнологии;
- развитие местной инфраструктуры и создание рабочих мест в Гане;
- укрепление политического и экономического партнерства между Украиной и странами Африки;
- усиление продовольственной безопасности региона, особенно в странах, зависящих от импорта зерна и муки.
