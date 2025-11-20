Зачем нужен агрохаб в Гане?

Украина создаст сеть Центров переработки и распределения украинских продуктов в Западной Африке с целью ссылки глобальной продовольственной стабильности в регионе и первый агрохаб будет в Республике Гана. Об этом в рамках IV Международной конференции по продовольственной безопасности Food from Ukraine отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Подписав Меморандум с Ганой, Украина берет на себя обязательства обеспечить технологическую экспертизу, оборудования и техническую поддержку, а Гана – предоставить земельные участки, необходимые разрешения, доступ к инфраструктуре и правовые гарантии для реализации проекта.

Запуск совместного Центра переработки и распределения пищевых продуктов в Гане станет важным шагом к расширению украинского присутствия на африканских рынках и поможет обеспечить доступ миллионов людей к качественной пище. Партнерство Украины с Ганой – это не только о торговле. Это стратегический вклад в глобальную продовольственную безопасность и развитие устойчивых цепей поставок,

– говорит заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Он добавил, что во время, когда Россия пытается использовать продовольствие как инструмент давления, мы демонстрируем, что Украина является надежным и прогнозируемым партнером для стран Западной Африки.

Ожидается, что реализация договоренностей обеспечит:

увеличение экспорта украинской агропродукции в страны Африки;

создание Центра переработки и распределения в Гане, что станет логистическим хабом для украинских продуктов;

привлечение иностранных инвестиций в переработку, логистику и агротехнологии;

развитие местной инфраструктуры и создание рабочих мест в Гане;

укрепление политического и экономического партнерства между Украиной и странами Африки;

усиление продовольственной безопасности региона, особенно в странах, зависящих от импорта зерна и муки.

