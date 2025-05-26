Втрати понад 50 мільйонів гривень: на Чернігівщині обстріляли агропідприємство

Росіяни щодня завдають ударів по цивільних об'єктах України, серед яких і агропідприємства. Одне з таких підприємств зазнало руйнувань ворожими безпілотниками цієї ночі на Чернігівщині.

Агропідприємство зазнало значних втрат

Вночі 25 травня під час масованого обстрілу України із застосуванням БПЛА та ракет агропідприємство на Чернігівщині зазнало рруйнувань, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всеукраїнську аграрну раду". За попередніми оцінками, втрати перевищують 50 мільйонів гривень.

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У повідомленні організації йдеться, що внаслідок обстрілу знищене сховище для зберігання картоплі з вмонтованим обладнанням та контейнерами, сортувальний цех. Значних пошкоджень зазнало сусіднє сховище, зерносклад, навіс між складами.

Повністю знищені виробничі запаси, які перебували в сховищі. Вибуховою хвилею пошкоджена сільгосптехніка: трактори, саджалка, навантажувач та багато іншого,

– розповідає директор підприємства Микола Гордійчук.

За його словами, техніка агропідприємства частково знищена, частково пошкоджена.

Деякі сховища повністю знищені / Фото Всеукраїнська аграрна рада