Щодо конкуренції між європейськими та українськими не варто бути однозначним. Річ у тім, що в історії експорту української продукції до Європи є питання з політичним підтекстом.

Чи є конкуренція між аграріями України та Європи?

Однак продукція з України не є конкурентною, вона є доповненням, пояснив для 24 Каналу Генеральний директор УКАБ Олег Хоменко.

Європейський ринок потребує продукції. Давайте будемо відверті: велика кількість українців зараз перебувають у Європі, і вони також споживають так чи інакше продукцію,

– сказав Хоменко.

Це означає, що Європі потрібно десь брати її, щоб годувати людей. Однак аналізуючи потреби ЄС, українська продукція не є конкурентною, вона є доповненням для забезпечення Євросоюзом продовольчої безпеки.

Водночас стримування пов'язане з тим, що на початку війни різко зросли ціни на продукцію. Польські фермери очікували, що ціна надалі зростатиме, але з відкриттям безмитного експорту (коли в Україні не працювало морське сполучення) вартість почала знижуватися.

Тож європейські фермери почали заявляти, що вони недоотримали прибуток,

– повідомив Олег Хоменко.

Проте з іншого боку європейці почали отримати прибуток в іншому:

в транспортній інфраструктурі; на перевалці та перероблюванні.

Зверніть увагу! Гендиректор УКАБ зазначив, що є непоодинокі випадки, коли зараз морські порти Європи відчувають певний брак через те, що раніше вони забезпечували перевалювання та перероблювання нашої продукції.

Деякі країни хочуть захищати себе від українського експорту?

У Польщі та Словаччині прагнуть створити спеціальний фонд. Він має за мету захищати фермерів від експорту сільськогосподарських товарів з України. Про це пише TERAZ.SK.

Зокрема прозвучала думка, що у разі виникнення проблем у виробників продуктів та фермерів цих країн слід запровадити механізм компенсації втрат. Крім того, Варшава та Братислава домовилися спільно діяти для збільшення квот на регіональні сільгосптовари.

Що наразі відомо про "безвіз" з Євросоюзом?