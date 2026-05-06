На Волині збудують гігантську птахофабрику: виробництво зросте у 5 разів

Агрохолдинг Avesterra Group планує суттєво збільшити виробництво курятини на Волині. Потужності птахофабрики зростуть більш ніж у п'ять разів після масштабної добудови.

Потужності птахофабрики різко зростуть

У Володимирському районі Волинської області планують значне розширення птахофабрики, що входить до структури агрохолдингу Avesterra Group, повідомляє Zaxid.net. Йдеться про збільшення обсягів вирощування курей-бройлерів із 2,3 мільйона до 12,4 мільйона голів на рік.

Наразі виробничий комплекс розташований у селі Когильне та займає площу 7,6 гектара. На території працюють 12 пташників і допоміжна інфраструктура, яка забезпечує повний цикл вирощування птиці.

Розширення передбачає будівництво нових виробничих об’єктів на сусідній ділянці площею 18,8 гектара. Завдяки цьому загальні потужності підприємства зростуть у 5,5 раза.

Нові пташники та інфраструктура

У межах проєкту планується звести ще 28 пташників, а також низку допоміжних об’єктів. Зокрема, у повідомленні про планову діяльність "Луцької аграрної компанії", що входить до складу холдингу йдеться про склади для зберігання комбікормів, санітарні пропускники та іншу інфраструктуру, необхідну для стабільної роботи комплексу.

Реалізація проєкту, за оцінками компанії, матиме позитивний вплив на регіон. Очікується створення нових робочих місць, а також збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів за рахунок податків.

Таким чином, розширення птахофабрики може стати одним із ключових інвестиційних проєктів у регіоні та посилити позиції компанії на ринку виробництва курятини.

Що відомо про Avesterra Group?

Avesterra Group – це аграрний холдинг, який спеціалізується на виробництві продукції птахівництва. До його структури входять підприємства, що забезпечують повний цикл – від вирощування птиці до переробки та реалізації продукції.

Власником холдингу є бізнесова родина Добкіних. Її ключові особи – колишні українські політики з Харкова Михайло та Дмитро Добкіни.

Компанія активно інвестує у розширення виробничих потужностей і модернізацію інфраструктури. Зокрема, через "Луцьку аграрну компанію" вона розвиває птахівничий напрям на заході України.

Збільшення виробництва на Волині свідчить про наміри холдингу нарощувати присутність на внутрішньому ринку та підвищувати ефективність бізнесу навіть в умовах воєнного часу.

