Як зробити, щоб договір оренди землі не поновлювався автоматично

Іноді буває так, що орендарі та орендодавці, підписуючи договір оренди землі, не до кінця усвідомлюють наслідки автоматичного поновлення договору. Однак потім несподівано орендар продовжить користуватись землею ще кілька років, і змінити це буде не так просто.

Що таке автоматичне поновлення договору та які його умови

Відповідно до статті 126-1 Земельного кодексу України договором оренди землі може встановлюватися умова щодо поновлення такого договору, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

Читайте також Чи лишиться переважне право за орендарем, якщо він не повідомив про закінчення договору

Якщо договір оренди землі містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах.

Які бувають умови автоматичного поновлення:

Договір містить умову про поновлення відповідно до статті 126-1 ЗКУ;

Сторони не подали заяву до реєстратора про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору.

Важливо! Правила, визначені статтею 126-1 Земельного кодексу України, поширюються на договори оренди землі, укладені або змінені після 16 січня 2020, а поновлення договорів оренди землі, укладених до цієї дати здійснюється на умовах, визначених такими договорами, за правилами, чинними на момент їх укладення.

Як уникнути автоматичного поновлення

Для цього треба передбачити в договорі заборону автоматичного поновлення відповідно до статті 126-1 ЗКУ.

Якщо договором передбачене автоматичне поновлення, то звернутися до реєстратора не пізніше як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подати до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.